Muguruza quiere sorprender en Australia pese a no ir de favorita

La tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza dijo el viernes que confía en ir progresando y dar "la sorpresa" en el Abierto de Australia a pesar de llegar fuera de la lista de favoritas y con "sensaciones agridulces" tras un año para olvidar.

Ganadora de Roland Garros y Wimbledon, Muguruza acude a Melbourne hundida en el 58º puesto de la clasificación WTA, fuera de las cabezas de serie y con una sequía de victorias desde septiembre.

"En esta ocasión, no creo que sea una favorita pero tengo muchas opciones también de ir avanzando", apuntó Muguruza en rueda de prensa en el Melbourne Park.

"Soy buena en de repente volver y dar la sorpresa", advirtió.

La jugadora de 29 años nacida en Caracas debutará el martes ante la belga Elise Mertens, a la que ha ganado las dos veces que se han enfrentado.

Después de tres meses alejada del circuito para centrarse en mejorar su rendimiento, Muguruza reconoce llegar con "sensaciones agridulces" tras haber perdido sus dos partidos de este 2023 en los torneos preparatorios de Adelaida.

"Me veo con sensaciones agridulces porque sí que es cierto que he tenido un montón de tiempo para prepararme y entrenar para empezar de cero esta temporada", pero "luego en la competición no está acabando de encajar", dijo.

En cambio, el año anterior llegó con plena confianza tras haberse impuesto en las WTA Finals pero cayó en segunda ronda e inició un viacrucis, con derrotas en primera ronda en Roland Garros y Wimbledon y en tercera ronda en Nueva York.

"Creo que ha sido un tema más mental, tenísticamente me he visto bien. El año pasado fue bastante reto partiendo de favorita y acumulando algunas derrotas, malas sensaciones... Al final, el año se hace difícil", argumentó.

"Quizás el ir de favorita a veces no ayuda. Quizás mucha gente espera mucho, tu también estás con esa presión y esa exigencia y no te va bien", explicó. "Pero no he vuelto a pensar más en eso. Esta temporada estoy muy animada para que vaya mejor", agregó.

