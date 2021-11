Mujeres de Londres aprenden a defenderse tras una serie de crímenes

Cuando llegan, se les pregunta si han sufrido algún trauma. Estas mujeres londinenses están a punto de asistir a su primer curso de autodefensa, una práctica popular tras una serie de crímenes contra la mujer en la capital de Inglaterra.

En la clase de Krav Maga -una técnica de combate cuerpo a cuerpo enseñada al ejército israelí- organizada en el sur de Londres, en el club Urban Fit and Fearless, hay muchas nuevas participantes. "En este momento muchas mujeres, sobre todo las que viven en Londres, están bastante angustiadas", explica a la AFP Laura Thompson.

Esta gestora de cuentas, de 29 años, confiesa durante su primera clase de autodefensa tener "muchas amigas que hablan abiertamente de su preocupación o del hecho de que no se sienten seguras".

La desaparición en marzo de Sarah Everard, una londinense de 33 años, secuestrada, violada y asesinada por un policía cuando regresaba a su hogar en el sur de Londres, traumatizó al Reino Unido e impulsó el debate sobre la seguridad de las mujeres en el país.

Menos de un año antes, las hermanas Bibaa Henry y Nicole Smallman fueron apuñaladas hasta la muerte durante un ataque de inspiración satánica en un parque del noroeste de la capital.

Y unos meses más tarde, Sabina Nessa, una maestra, fue asesinada mientras se reunía con unos amigos a cinco minutos de su casa.

Tras el asesinato de Sarah Everard, Hannah Feiner, de 31 años, tomó la decisión de asistir a clases de defensa personal.

"Realmente no me siento segura en Londres en este momento", asegura a la AFP. "Crecí aquí y es la primera vez que me siento insegura en la calle. Tenía que hacer algo, recuperar el control", añade.

A lo largo del curso, en el que dos tercios de los 26 participantes son mujeres, se da a entender que estas técnicas podrían salvar la vida de una de ellas.

"Pon tu peso sobre mí, agárrame la garganta", explica el instructor Patrice Bonnafoux a una voluntaria, mientras muestra cómo liberarse de una llave en el suelo.

"Cuando se clava a alguien en el piso, es fácil para las mujeres considerar el peor escenario", comenta el instructor, que intenta evitar a las asistentes recuerdos traumáticos. "Quiero que la clase sea divertida", destaca.

Según él, es común observar un aumento del número de participantes después de acontecimientos violentos. El número de mujeres que aprenden Krav Maga aumentó espectacularmente en los últimos años, estima, aunque "el interés de las mujeres por la autodefensa es fuerte desde hace mucho tiempo".

Patrice Bonnafoux afirma que son cada vez más las madres de adolescentes que buscan información sobre los cursos, lo que atribuye directamente a los temores suscitados por el asesinato de Sarah Everard.

"Creo que el hecho de que el atacante fuese un policía sorprendió a un buen número de personas", subraya, explicando que las madres entonces se dijeron: "¡Si ni siquiera podemos confiar en la policía, entonces tenemos que hacer algo!"

csp-cdu/gmo/nzg/mab/zm