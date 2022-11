Mundial-2022 - Ficha país: Irán

Ficha de Irán, integrante del grupo B del Mundial-2022 de Catar:

Palmarés:

Mundial: 6 participaciones. Mejor resultado: fase de grupos

Copa de Asia: 15 participaciones. Mejor resultado: campeón en 1968, 1972, 1976

Clasificación FIFA: 20º

Apodo: 'Team Melli' (equipo nacional)

Presidente de la Federación: Mehdi Taj

Número de licencias: no comunicado

Principales clubes: Persépolis, Esteghlal

Clasificación: tras un mal arranque en la segunda ronda de la clasificación de la zona Asia bajo la batuta de Marc Wilmots, Irán se recupera después de la dimisión rápida del belga y de la llegada a los mandos del croata Dragan Skocic. Irán termina finalmente su campaña en la primera posición de su grupo durante la tercera ronda de clasificación y se convierte en el primer equipo asiático en obtener su billete para el Mundial sobre el terreno de juego.

El seleccionador: el portugués Carlos Queiroz (69 años) fue nombrado entrenador del equipo de Irán en septiembre, justo después de la clasificación del país al Mundial. El exentrenador del Real Madrid (2003-2004) y exseleccionador de Portugual (2008-2010) se benefició de la desconfianza de ciertos jugadores hacia Dragan Skocic y del apoyo de Mehdi Taj, elegido presidente de la Federación Iraní de Fútbol en agosto con la promesa de traer de regreso a Queiroz, que ya ocupó el puesto entre 2011 y 2019. Bajo su dirección, el Team Melli estuvo a punto de clasificar a octavos de final de la Copa del Mundo 2018 en Rusia.

La declaración: "No he visto a ningún jugador tan comprometido con sus compatriotas y con su equipo nacional como los jugadores iraníes. Les encanta jugar para Irán. Buscad en el mundo y no encontraréis un patriotismo igual. Se pelean con lo mínimo y contra todo pronóstico".

El jugador estrella: Sardar Azmoun.

El atacante del Bayer Leverkusen, apodado el "Messi iraní", es el mejor valor ofensivo de la selección, junto al jugador del Oporto Mehdi Taremi. Azmoun adquirió una nueva dimensión desde las protestas en Irán, provocadas por la muerte de la joven Mahsa Amini, fallecida después de su arresto por la policía de la moral en Teherán, al haber compartido mensajes de apoyo a los manifestantes en las redes sociales y haber criticado la represión llevada a cabo por el régimen de la República islámica. ¿Pero estará en Catar? Víctima de un desgarro muscular en el gemelo derecho a comienzos de octubre, el iraní se halla en una carrera contrarreloj para llegar a tiempo.

Once tipo: Beiranvand - Moharrami, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi - Hajsafi, Ezatolahi, Nourollahi - Taremi, Azmoun, Jahanbakhsh

Posibles convocados:

Arqueros: Alireza Beiranvand (Persépolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Hossein Hosseini (Esteghlal)

Defensas: Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Ehsan Hajsafi (AEK de Atenas), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli), Milad Mohammadi (AEK de Atenas), Morteza Pouraliganji (Persépolis), Hossein Kanaani (Al Ahli), Majid Hosseini (Kayserispor), Omid Noorafkan (Sepahan)

Mediocampistas: Saeid Ezatolahi (Vejle BK), Saman Ghoddos (Brentford FC), Milad Sarlak (Persepolis), Omid Ebrahimi (Al-Wakrah), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli)

Atacantes: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord Rotterdam), Mehdi Taremi (Oporto), Karim Ansarifard (Omonia Nicosia), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persépolis), Ali Gholizadeh (Charleroi), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen)

