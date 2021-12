Murió la escritora y guionista estadounidense Joan Didion a los 87 años

La escritora Joan Didion, ícono de la literatura estadounidense a quien se le acredita haber introducido el "nuevo periodismo" con sus ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante los tumultuosos años 60, falleció este jueves, según The New York Times.

Didion, de 97 años y conocida por sus penetrantes ideas y su discreto glamour, murió en su casa en Manhattan a causa de la enfermedad de Parkinson, indicó el periódico.

Los primeros trabajos de Didion incluyeron su colección de ensayos seminales de 1968 "Slouching Towards Bethlehem", la cual deleitó a los críticos y la convirtió en una estrella auténtica, así como "The White Album", otra colección de ensayos centrada en Los Ángeles, y "Play It as It Lays", una novela sobre las vidas de personalidades de Hollywood.

Décadas después de su apogeo como socialite de la meca del cine, guionista, ensayista y novelista, Didion se encontró nuevamente en el centro de atención por su escritura tremendamente honesta sobre el duelo después de una doble tragedia desgarradora.

Didion tenía 69 años cuando su esposo y compañero guionista John Gregory Dunne, sufrió un infarto fatal. Menos de dos años después, la hija de la pareja, Quintana Roo, murió a los 39 años por una pancreatitis aguda.

Didion exploró el impacto de su devastadora pérdida en sus memorias de 2011 "Blue Nights".

