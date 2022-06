Murray derrota a Kyrgios y jugará la final de Stuttgart

El escocés Andy Murray, exnúmero 1 mundial (actual 68º), se clasificó el sábado a la final del torneo ATP de Stuttgart dominando al australiano Nick Kyrgios 7-6 (7-5), 6-2.

Al inicio del segundo set, Kyrgios perdió la sangre fría, rompió la raqueta y tuvo un acalorado intercambio verbal con un grupo de espectadores. Este comportamiento le costó en un primer momento una penalización de un punto y finalmente de un juego.

A partir de ahí, Kyrgios se 'desconectó' del partido.

"El primer set ha sido duro y la parte final de este primer set fue la clave. El segundo parcial no fue demasiado divertido jugarlo para ser honestos, no ha sido muy disputado", admitió tras el encuentro Murray. "Ya no hubo realmente partido".

El escocés se enfrentará el domingo en la final al número 10 del mundo, el italiano Matteo Berrettini, que eliminó al alemán Oscar Otte (61º) por 7-6 (9/7), 7-6 (7-5).

Se trata de la segunda final de la temporada para Murray desde Sídney en enero. El británico no gana un torneo en el circuito desde octubre de 2019 (Amberes).

Resultados de la jornada del torneo de tenis de Stuttgart.

. Individual masculino - Semifinales:

Andy Murray (SCO) derrotó a Nick Kyrgios (AUS) 7-6 (7/5), 6-2

Matteo Berrettini (ITA/N.2) a Oscar Otte (GER) 7-6 (9/7), 7-6 (7/5)

