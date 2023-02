Musetti brilla y Schwartzman se despide en el torneo de Buenos Aires

El italiano Lorenzo Musetti, tercer preclasificado, ganó con amplitud y se clasificó a los cuartos de final del torneo ATP 250 de Buenos Aires, en la misma jornada en la que el argentino Diego Schwartzman, 4º preclasificado, se despidió en su estreno en el segundo certamen de la gira sudamericana de canchas lentas.

Musetti, 20º del ranking mundial y que regresó a Buenos Aires luego de una participación en los Juegos de la Juventud hace cinco años, se presentó con un triunfo sólido y convincente sobre el argentino Pedro Cachín (68º) por 6-2 y 6-3.

"No fue un partido fácil porque Pedro jugó muy bien y en su casa no me lo hizo fácil, sumado al viento que movía mucho la pelota. Pero estoy contento porque hice un buen partido y espero hacer algo importante en este torneo. Esta es mi superficie favorita y vine a Sudamérica para sumar partidos y puntos", expresó Musetti, que dejó una muy buena impresión en el debut.

Su próximo rival será el peruano Juan Pablo Varillas, 101º del ranking mundial y que entró en el cuadro principal desde la clasificación, se dio el gusto de eliminar al austríaco Dominic Thiem (99º), ex número 3 del mundo y dos veces campeón en Buenos Aires, con parciales de 6-4 y 6-4, para firmar la llegada a un cuarto de final en el nivel ATP por tercera vez en su carrera.

El jugador limeño, de 27 años, consideró en rueda de prensa que "las condiciones estaban un poco difíciles por el viento, pero tenía que concentrarme y hacer mi juego, y no dejar que él tomara la iniciativa de los puntos. Yo sentía que acá podía ganarle, por cómo venía jugando".

Varillas, que alcanzará el mejor ranking de su carrera tras su participación en Buenos Aires, contó que "uno se dedica al tenis para jugar estos partidos, y enfrentar a este tipo de jugadores. Hay oportunidades que no se dan siempre y uno tiene que estar preparado para aprovecharlas".

En otro cotejo de la jornada, el argentino Francisco Cerúndolo (30º) dio rápida cuenta del español Jaume Munar (67º), al que venció por 6-2 y 6-1 en apenas 76 minutos.

Todavía en recuperación de una dolencia que sufrió en un partido de Copa Davis, Cerúndolo explicó que la semana pasada "en Córdoba, jugué con lo que había, porque no quería perderme el torneo. Hoy siento que gané un partidazo, tengo más ritmo en polvo de ladrillo, estoy casi sin dolor, aunque todavía no al 100 por ciento".

Finalista en Buenos Aires hace dos años, Cerúndolo tendrá como adversario al español Bernabé Zapata Miralles, que eliminó de manera contundente al argentino Diego Schwartzman (4º), campeón aquí en 2021 y otras dos veces finalista, con parciales de 6-1 y 6-3, en una hora y 17 minutos de acción, y de este modo el valenciano se instala por primera vez en los cuartos de final en el certamen bonaerense.

Estos son los resultados del jueves en el Argentina Open:

-Segunda ronda:

Lorenzo Musetti (ITA/N.3) a Pedro Cachín (ARG) 6-2, 6-3

Bernabé Zapata Miralles (ESP) a Diego Schwartzman (ARG/N.4) 6-1, 6-3

Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) a Jaume Munar (ESP) 6-2, 6-1

Juan Pablo Varillas (PER) a Dominic Thiem (AUT) 6-4, 6-4

