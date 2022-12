Musk restablece algunas cuentas de periodistas suspendidas en Twitter

Elon Musk restableció las cuentas de Twitter de varios periodistas que habían sido suspendidas después de que el magnate los acusara de poner en peligro a su familia, algunos de los cuales tuitearon el sábado.

El propietario de Twitter había recibido fuertes críticas de las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones de medios después de suspender las cuentas de más de media docena de destacados periodistas de The New York Times, CNN y The Washington Post.

"La gente ha hablado. Las cuentas que revelaron mi ubicación verán ahora la suspensión levantada", tuiteó Musk el viernes por la noche.

Musk había organizado una encuesta en Twitter sobre si debía rehabilitar las cuentas ahora o en una semana. Casi el 59% de los 3,69 millones de usuarios que participaron votaron para que lo hiciera de inmediato.

Algunas de las cuentas suspendidas, como la del exreportero de Vox Aaron Rupar, volvieron a publicar contenido el sábado.

"Estaba bastante molesto por haber sido suspendido inicialmente, pero rápidamente me di cuenta de que iba a estar bien porque tengo la suerte de contar con una increíble comunidad online", tuiteó Rupar, agradeciendo el apoyo.

Más tarde, en la cadena MSNBC, Rupar advirtió que las suspensiones, incluso siendo temporales, tendrían un "efecto paralizante en la cobertura de Elon Musk" y haría que los periodistas lo pensaran dos veces antes de entrar en conflicto con el nuevo propietario de la compañía.

Las cuentas de algunos otros periodistas seguían suspendidas la madrugada del sábado, incluidas las de Linette Lopez de Business Insider y del expresentador de MSNBC Keith Olbermann.

La polémica había comenzado el miércoles cuando Musk suspendió @elonjet, la cuenta que rastreaba vuelos de su avión privado. Musk justificó la medida diciendo que un automóvil en Los Ángeles que transportaba a uno de sus hijos fue perseguido por "un acosador loco".

Algunos periodistas informaron sobre el tema, incluso con tuits que enlazaban a la suspendida cuenta @elonjet, la cual según Musk equivalía a dar "las coordenadas que permitirían un asesinato" de él o su familia.

En un foro en vivo el viernes en Twitter Spaces, Musk no aportó pruebas sobre su denuncia y afirmó que los periodistas no iban a tener un tratamiento especial por serlo.

Pero al pedírsele más precisiones sobre sus acusaciones, Musk terminó la discusión y salió del foro, que se suspendió. El servicio de audio en vivo volvió a funcionar el viernes, y Musk dijo que se había estado arreglando un desperfecto.

Las suspensiones de Musk generaron fuertes críticas.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, saludó en un tuit la decisión de Musk de restablecer las cuentas, pero dijo que "persisten serias preocupaciones". También instó a Musk a comprometerse a tomar decisiones basadas en el respeto de los derechos, entre ellos la libertad de expresión, "nada menos".

Antes, el portavoz del jefe de la ONU, Antonio Guterres, había dicho que esto sentaba un "precedente peligroso en momentos en que los periodistas de todo el mundo enfrentan censura, amenazas físicas e incluso cosas peores".

La UE había advertido que Twitter podría ser multado en virtud de las leyes europeas. "Las noticias sobre la suspensión arbitraria de periodistas en Twitter son preocupantes", tuiteó la la comisaria europea de Transparencia, Vera Jourova.

Twitter ha estado rodeado de controversias desde que Musk tomó el control de la red social a fines de octubre luego de pagar 44.000 millones de dólares, principalmente por la venta de acciones en Tesla, su exitosa compañía de autos eléctricos.

Las afirmaciones del multimillonario sobre la necesidad de un discurso sin restricciones, y la inestabilidad que rodea a Twitter, ha alejado a los principales anunciantes y ha llamado la atención de los reguladores.

Musk restableció recientemente la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que había sido bloqueada por riesgo de mayor incitación a la violencia tras al asalto al Capitolio de enero de 2021. Y por otra parte arremetió contra el asesor clave para la respuesta estadounidense contra el covid-19, Anthony Fauci, blanco de los medios de comunicación de derecha.

Además, una purga iniciada por Musk en Twitter dejó sin trabajo a más de la mitad de sus 7.500 empleados, y ahora muchos de ellos están llevando a los tribunales al magnate, también jefe de la empresa espacial SpaceX.

