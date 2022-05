"Nada perturba" a Isabel II, dice veterano fotógrafo de la realeza

Arthur Edwards lleva 45 años fotografiando a la familia real británica para el diario The Sun, pero pese a esa larga experiencia sigue impresionado por Isabel II y predice una "transición difícil" para la realeza.

Pregunta: ¿Qué tipo de persona es la reina?

Respuesta: Nada la perturba. Siempre ha sido muy digna y de toda la familia real es con la que más nervios tengo porque es impresionante.

Nunca ha dado una entrevista, así que nadie sabe realmente lo que piensa. Pero se deducen pequeñas cosas al hablar con la gente, como su asistenta personal.

Todos los años va de vacaciones a Balmoral, su casa en Escocia. Se queda allí tres meses. Un día le pregunté por qué no iba a otro sitio y me contestó '¿A qué otro lugar podría ir?'. Le dije, 'bueno, es usted la reina, puede ir a donde quiera'. Pero ella insistió en que le gustaba Balmoral. Su dama de compañía se rio y me explicó que a la reina le encanta ese lugar porque allí durante tres meses la gente la ignora.

Camina por la finca. El personal está trabajando. Y si la reina quiere charlar, se paran y hablan con ella, pero nunca la miran fijamente. Todos los policías están escondidos, así que nunca los ve. Y durante esos tres meses es una persona completamente normal.

Asimismo, la razón por la que ama a los perros y a los caballos es porque no saben que ella es la reina".

P: ¿Qué va a pasar en los próximos meses?

R:La transición va a ser difícil. No va a ser fácil porque todo el mundo conoce a la reina. Está en cada billete, en cada moneda, en cada sello, en cada buzón. La reina forma parte de nuestra cultura, de nuestra vida.

El príncipe de Gales hace un trabajo maravilloso y lo sé porque he trabajado estrechamente con él y con su esposa, con sus dos esposas.

Últimamente ha sustituido a la reina unas cuantas veces, lo hace sin dificultad y la gente verá que es sincero y creo que lo aceptarán, pero no será fácil. Va a suceder a uno de los monarcas más increíbles que hemos tenido en este país.

Ella sirvió en la guerra (...), los matrimonios de tres de sus hijos se rompieron y ahora tenemos estos problemas con Enrique. Ella gestiona todo esto de forma impresionante. Cuando las cosas se ponen difíciles, sale en la televisión y se dirige a la nación, como cuando murió Diana o durante el covid. Es una mujer que importa.

P: ¿Cómo está la reina?

R: El pasado mes de octubre, la fotografié, estaba frágil pero fue estoica, fue fantástica. Estaba con Boris Johnson y le presentaron a John Kerry, Bill Gates... Estaba bien. Se quedó en pie durante una hora, pero al día siguiente fue al hospital.

En los últimos seis meses se ha vuelto muy frágil, ha perdido mucho peso. La ropa se le tuvo que ajustar, a veces los vestidos flotaban.

Sigue los consejos de su médico. El problema es que puede estar de pie y querer caminar y no lograr hacerlo. Escribí un artículo diciendo que debería tener una silla de ruedas (...). No es una vergüenza, pero no lo hará.

Si no vemos a la reina en el jubileo, millones de personas se sentirán decepcionadas. Vendrán a Londres para ver el concierto, el desfile, pero lo que realmente quieren ver es a la reina.

