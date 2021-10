"Nada que perder y mucho que ganar", dice Luis Enrique sobre duelo ante Italia

"Es un partido muy estimulante, con nada que perder y mucho que ganar", declaró este martes el seleccionador español Luis Enrique sobre el duelo ante Italia, el miércoles (18h45 GMT) en Milán en la primera semifinal de la Liga de Naciones.

"Es un premio. España está entre las cuatro mejores en la Eurocopa y en la Liga de Naciones. Ahora queremos estar entre las dos. Es un estímulo total, un premio mayúsculo. Tenemos que ser ambiciosos. A disfrutarlo", explicó Luis Enrique desde Milán en la rueda de prensa oficial.

Tras España e Italia, Bélgica y Francia jugarán el jueves en Turín la segunda semifinal de la segunda edición de esta competición europea creada por la UEFA para suplir la mayor parte de los amistosos del calendario.

"Para mí es un placer inmenso volver a Italia. Es un país que amo, es una alegría venir aquí. Me encanta la comida, el café, el helado, el idioma... Me encanta el equipo italiano, nos parecemos: la idea de juego, de hacernos dueños del partido. Es un gran placer", dijo Luis Enrique, que dirigió una temporada a la Roma.

España tendrá una pequeña revancha de la derrota que sufrió en semifinales de la Eurocopa ante Italia, a la postre vencedora, en julio en Londres.

"No he visto sus partidos de clasificación para el Mundial. Mi idea es la de ser ambicioso e ir al partido desde al principio", señaló el técnico.

"Italia tiene una idea de juego muy clara, gente con mucha experiencia. La Eurocopa que hizo fue muy buena, en la mayoría de partidos merecieron ganar. Van a seguir igual porque les ha funcionado. Seguro que será un partido muy disputado, será un honor jugar contra un rival de este nivel", añadió el capitán español Sergio Busquets, que compareció tras su técnico.

Luis Enrique no podrá contar por lesión con varios jugadores importantes, como Pedri, Gerard Moreno, Álvaro Morata, Dani Olmo y Jordi Alba.

"Hay muchos jugadores que no han venido por lesión, pero soy muy afortunado, tengo un potencial de jugadores incuestionable. Eso me ilusiona mucho. Quiero transmitir esto ante un partido maravilloso en casa de la campeona de Europa", añadió el técnico.

Menos entusiasmado se mostró cuando le preguntaron por las críticas recibidas en España por su lista, de nuevo sin jugadores del Real Madrid y varios futbolistas de un Barcelona en horas bajas, entre ellos Gavi, de 17 años y con apenas 360 minutos en la élite.

"No tengo noticias de nada, no os leo ni os escucho. No me interesa lo más mínimo lo que rodea a la selección. Son los 23 jugadores que veo más capacitados, el tiempo dirá si me he equivocado", dijo.

¿Por qué no sigue la información de la selección?, le preguntaron: "No os leo porque creo que sé mucho más que la mayoría que los que opinan. En ninguna de las opiniones que pueda leer no hay nada que me pueda interesar".

También le preguntaron a Busquets por si ha seguido las polémicas alrededor de la lista.

"No estoy muy pendiente de las críticas. Los que venimos confiamos plenamente. Somos todos del mismo equipo, vamos a una. Los que están aquí es por méritos propios", dijo el capitán.

"Nos hemos ganado llegar aquí, estamos aquí cuatro selecciones muy potentes. Nos lo tomamos como un reto, con ambición, ganas e ilusión. Vamos a utilizar nuestras armas y ojalá salga bien y nos plantemos en una final", añadió.

