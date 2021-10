Nadadora australiana quiere retirarse tras su récord de travesías de la Mancha

La nadadora de larga distancia australiana Chloe McCardel declaró el jueves que quería terminar su carrera tras haber batido en la víspera el récord del mundo de travesías del canal de la Mancha a nado.

"Estoy realmente contenta de retirarme como reina", dijo a la cadena australiana ABC después de cruzar por 44ª vez los casi 34 km de mar que separan el continente europeo y Reino Unido.

"44 son muchas (...) No me siento obligada a volver, no hay otro récord en la Mancha que me anime", aseguró la nadadora de 36 años.

El miércoles, McCardel había superado las 43 travesías, récord hasta ahora que ostentaba junto a la británica Alison Streeter. En agosto de 2020, la australiana ya había batido el récord del mundo masculino de 34 travesías.

am/phz/spe/bd/rbo/am/dbh/es