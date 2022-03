Nadal bate a Kyrgios en un duelo volcánico en Indian Wells

El español Rafael Nadal derrotó el jueves al australiano Nick Kyrgios en tres sets y avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells (California), en un eléctrico duelo en el que el australiano dio tantas muestras de su talento como de su volcánico carácter.

Nadal se impuso a Kyrgios por 7-6 (7/0), 5-7 y 6-4 y alargó a 19 su racha de triunfos en este arranque de temporada.

En semifinales, Nadal podría afrontar un duelo generacional ante Carlos Alcaraz, la nueva joya del tenis español a sus 18 años, que disputaba el jueves su cruce de cuartos frente al británico Cameron Norrie.

A la caza de su cuarto trofeo en el desierto californiano, Nadal necesitó superar un nuevo examen ante un Kyrgios que se despidió de la pista con un último lanzamiento de raqueta contra el suelo que estuvo cerca de golpear a un recogepelotas.

Peleado con la grada y el juez de silla, Kyrgios perdió en varios momentos los nervios destrozando raquetas y siendo penalizado por el juez de silla, pero también puso en graves aprietos a Nadal con su potente derecha y fulminante servicio (12 'aces').

"Nick es uno de los jugadores con más talento del circuito, sin ninguna duda", le reconoció Nadal sobre la pista. "Cuando juega con motivación y pasión puede ganar a cualquiera".

El español estuvo contra las cuerdas pero volvió a rebelarse hasta mantener su inmaculado inicio de temporada con 19 victorias, solo superado en la historia de la ATP (desde 1990) por dos rachas de Novak Djokovic (41-0 en 2011 y 26-0 en 2020).

"Honestamente, sentí que era yo quien debía acabar con la racha", dijo después Kyrgios. "Fallé un revés por quién sabe si cinco centímetros. Eso es todo contra Rafa todo el tiempo. Jugó algunos puntos bien y salió adelante, es lo que le hace grande".

Hundido en el puesto 132 de la ATP, Kyrgios trata de volver a ser protagonista en el circuito después de unas últimas temporadas marcadas por las polémicas, incluida una suspensión de 16 semanas en 2019 que después le fue levantada.

Con Nadal también tenía un pasado de incidentes, incluido un intento de pelotazo voluntario al pecho del español en 2019 en Wimbledon.

Kyrgios, que descansó en octavos por retiro de Jannick Sinner, intimidó de inicio con proyectiles de 225 km/h y aprovechó una doble falta de Nadal para quebrar y hacerse con una ventaja de 2-4 en el primer set.

En su mejor momento del partido, Kyrgios desplegó su catálogo de frivolidades, como un saque por debajo de las piernas que le puso el punto en bandeja a Nadal.

Con ventaja 4-5, Kyrgios estuvo a dos puntos al servicio de llevarse el set cuando Nadal le aplicó su primer quiebre en todo el torneo.

Tras esa oportunidad perdida, celebrada a lo grande por la grada, Kyrgios fue entrando en ebullición y arrojó por dos veces la raqueta contra la pista hasta destrozarla.

En el 'tie break', el australiano se vio 6-0 en contra y ni siquiera pudo hacer el último saque porque el juez de silla acabó por penalizarse con un punto perdido por proferir "obscenidades".

En el segundo set, Kyrgios se rehízo mentalmente y ambos avanzaron en paralelo hasta que Nadal, impreciso en su servicio, le permitió al australiano quebrar y alargar el partido a la manga decisiva.

El servicio le traicionó a Kyrgios en el séptimo juego con una doble falta final tras la que el australiano reclamó furioso al juez que controlara los gritos del público.

"Cada vez que juegas contra Rafa, Roger (Federer) o Novak (Djokovic), el público va a estar muy a su favor. No les pido que vayan conmigo. Me gusta ese tipo de sensación, supongo, de villano", afirmó. "Todo lo que pido es que no griten antes del primer y segundo saque".

Certificada su derrota, Kyrgios saludó a Nadal en la red y volvió a lanzar contra el suelo la raqueta, que rebotó con fuerza en la pista y se dirigió hacia un recogepelotas, que tuvo que esquivarla.

"Obviamente no era mi intención", dijo Kyrgios preguntado sobre el incidente.

"No lo golpeó. Fue un accidente. Definitivamente no fue como (Alexander) Zverev", afirmó Kyrgios, en referencia a los raquetazos que el tenista alemán propinó contra la silla de un juez en el torneo de Acapulco.

Por su parte, Nadal afirmó no haber visto el incidente pero llamó a la ATP a tomar decisiones.

"Soy colega de todos estos jugadores y me llevo bien con ellos, también con Nick", sostuvo. "Pero cuando permites a los jugadores hacer ciertas cosas, entonces no sabes dónde está la línea".

"Estas situaciones están ocurriendo cada vez más a menudo. Probablemente la ATP debería revisar las cosas y tomar decisiones. Pero no lo digo sobre el partido de hoy porque no lo vi", señaló.

Nadal, de 35 años, sigue avanzando en el torneo como favorito ante la ausencia de Novak Djokovic, impedido de entrar en Estados Unidos por no vacunarse contra el coronavirus.

gbv/ma