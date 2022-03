Nadal dice que sufrió "dolor y problemas para respirar" en final de Indian Wells

El tenista español Rafael Nadal explicó el domingo que sufrió dolores y problemas para respirar durante su derrota en la final de Indian Wells y desconoce los motivos que lo causaron.

"Lo único que puedo decir es que me cuesta respirar. Cuando intento respirar, es doloroso y es muy incómodo", dijo Nadal, de 35 años, a los medios tras su inesperada derrota en la final ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 7-6 (7/5).

"Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo el tiempo aquí dentro", dijo señalándose el pecho. "Me mareo un poco porque es doloroso. No sé si es algo en la costilla, no lo sé todavía".

El astro español, que se perdió gran parte de la pasada temporada por su lesión crónica en el pie izquierdo, comenzó a sufrir los problemas en Indian Wells la noche del sábado durante la recta final de su batalla de tres horas ante su joven compatriota Carlos Alcaraz.

"Al terminar ayer a última hora y jugar hoy por la mañana, no tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, ni siquiera de revisar lo que está pasando", afirmó.

"No se trata solo de dolor, no me siento muy bien porque afecta a mi respiración. Más que triste por la derrota, algo que acepté de inmediato, e incluso antes de que terminara el partido, se trata de que estoy sufriendo un poco, sinceramente", resaltó.

Nadal se resistió durante dos intensas horas a la derrota ante Fritz, con la que vio cortada su racha de 20 victorias seguidas en este inicio de temporada, en el que alcanzó un récord de 21 títulos de Grand Slam ganando el Abierto de Australia.

"Aunque es obvio que hoy no he podido hacer las cosas normales, es una final. Lo he intentado. Perdí contra un gran jugador", admitió.

Pese a la decepción de ver cortada su racha de inicio de temporada, solo superada en la ATP por Novak Djokovic, Nadal dijo que tratará de recuperarse lo antes posible para arrancar los torneos de tierra batida, que incluyen Roland Garros, el Grand Slam que ha conquistado en 13 ocasiones.

"Quería hacerlo perfecto antes de la arcilla. Hubiera sido muy, muy bonito", afirmó. "Pero ahora es el momento de intentar solucionar este problema lo antes posible e intentar empezar con la arcilla".

"Ahora estoy triste pero no soy el tipo de persona que baja o sube mucho emocionalmente dependiendo del momento", recalcó. "Normalmente soy estable y pongo todo en perspectiva. Los dos últimos meses los he vivido de forma increíble, inolvidable, muy emotiva. Disfruto de cosas que hace unos meses no pensaba que podría volver a vivir".

