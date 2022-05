Nadal eliminado en Roma y lesionado a 10 días de Roland Garros

El horizonte se complica para el objetivo de Rafael Nadal de sumar un 14º título en Roland Garros (22 de mayo-5 de junio): a 10 días de la cita parisina, el tenista español cayó eliminado en octavos del Masters 1000 de Roma, lesionado en un pie.

"No me he lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. No hay nada nuevo", declaró Nadal tras perder 1-6, 7-5 y 6-2 con el canadiense Denis Shapovalov (N.16).

El número 4 del mundo y rey de la tierra batida, ganó cómodamente el primer set, pero a partir del segundo comenzó a tener problemas en sus desplazamientos afectado por la lesión crónica que sufre en un pie y que le obligó a poner fin a su temporada pasada en el mes de agosto, lo que no hace presagiar nada bueno de cara a Roland Garros.

Nadal sufre desde hace años del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la deformación de uno de los huesos del pie. Es una enfermedad incurable, pero que no ha impedido al español tener una exitosa carrera, aunque sí le ha hecho tener que parar en varios momentos.

Nadal regresó a comienzos de año y ganó el Abierto de Australia para sumar su 21º Grand Slam, un récord, aunque después de la gira estadounidense volvió a parar por un problema en las costillas en Indian Wells y reapareció en las canchas en el Masters 1000 de Madrid la semana pasada, donde perdió en cuartos con su joven compatriota de 19 años Carlos Alcaraz, la nueva sensación del circuito ATP.

"Desgraciadamente, mi día a día es difícil, pero es así. A veces me cuesta aceptar la situación de no poder entrenarme normalmente durante días", explicó este jueves.

"Hoy (jueves) me empezó a doler a mitad del segundo set y se ha vuelto insoportable", admitió un Nadal que no renuncia a Roland Garros.

"Tengo que aceptar la situación y luchar. Sigo teniendo un objetivo para dentro de una semana y unos días. Sueño con ese objetivo (...) Hoy no podía jugar, pero quizás en dos días vaya mejor".

Shapovalov se enfrentará en cuartos al noruego Casper Ruud (N.10) por un puesto en semifinales.

La eliminación de Nadal fue la gran noticia de la cuarta jornada en el Foro Itálico, que vio la victoria de otros favoritos en el cuadro masculino.

Novak Djokovic, número 1 mundial, no tuvo piedad del suizo Stan Wawrinka, exnúmero 3 que trata de regresar al circuito tras año y medio de lesiones, derrotándole por un doble 6-2.

En ambos sets, Djokovic rompió de inicio el saque del suizo, de 37 años, para dominar en el marcador, aunque en la segunda manga tuvo más dificultades para apuntarse el parcial ya que Wawrinka jugó mejor, obligando al serbio a ejecutar varios golpes de gran clase.

"He sido sólido, muy disciplinado del principio al final, le he movido y se puede ver que no se desplaza como antes, está más lento", analizó el serbio con respecto a su rival.

De esta manera, Djokovic puede mantener su preparación para Roland Garros, donde defenderá la corona obtenida el año pasado.

Tras un complicado inicio de temporada, en el que no pudo jugar en la gira australiana y americana por no estar vacunado contra el covid-19, Djokovic lleva una irregular campaña en la arcilla, con una eliminación de entrada en Montecarlo, unas semifinales en Madrid y la final en Belgrado.

El viernes se enfrentará en cuartos al canadiense Félix Auger-Aliassime (9º), que venció al estadounidense Marcos Giron, verdugo el miércoles del argentino Diego Schwartzman. En caso de derrota, Djokovic cederá el número 1 mundial a Daniil Medvedev, pese a que el ruso está ausente en Roma.

Otros favoritos como el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, y el griego Stefanos Tsitsipas (5º), también avanzaron a cuartos de final.

Zverev, de 25 años, logró en Roma su 100ª victoria en Masters 1000, derrotando en octavos de final al australiano Alex de Miñaur 6-3, 7-6 (7/5) y se enfrentará en cuartos al chileno Christian Garín (45º), que logró una victoria de prestigio ante el veterano croata Marin Cilic (23º) por 6-3, 4-6, 6-4.

Zverev ganó en Roma en 2017 el primer gran título de su carrera, derrotando en la final a Novak Djokovic. El año siguiente, perdió la final contra Rafael Nadal, contra quién volvería a caer en cuartos el año pasado.

Por su parte, Tsitsipas perdió su primer set 4-6 contra el ruso Karen Khachanov (24º) pero arrasó en los dos mangas siguientes 6-0 y 6-3, para garantizar su pase a cuartos, donde se enfrentará a Jannik Sinner (13º).

En categoría femenina, la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo, derrotó a la bielorrusa Victoria Azarenka (16º) 6-4, 6-1, y avanza a cuartos de final.

Con esta victoria, después de un primer set muy complicado para la polaca, Swiatek alarga su racha de victorias a 25 y busca su quinto título consecutivo, a escasas semanas del arranque de Roland Garros.

