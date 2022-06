Nadal pasa con esfuerzo a la tercera ronda de Wimbledon

Rafael Nadal, segundo cabeza de serie de Wimbledon, pasó el jueves a la tercera ronda del torneo sobre hierba inglés al imponerse por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3 al lituano Ricardas Berankis.

El español, que a sus 36 años busca su 23º título de Grand Slam, tardó tres horas en vencer la resistencia del tenista número 106 del mundo, de 32 años, que nunca ha superado la segunda ronda de Wimbledon.

"Cada día es un desafío, todos los puntos son difíciles (...) especialmente en estas condiciones", admitió el mallorquín, que no jugaba en el All England Club desde 2019 y no había disputado ningún partido sobre césped este año antes de debutar el lunes en el torneo londinense.

Nadal encajó varias roturas de servicio en un día de frío y fuerte viento en que pareció sufrir algún tipo de molestia abdominal.

El lituano se movió muy bien sobre la hierba, le molestó en la red, atacando a las líneas y haciéndole correr de un lado a otro, pero el español se defendió con su gran resto y atacó con su imparable drive.

Sin embargo, le costó encontrar soluciones para penetrar la defensa de Berankis y perdió un segundo set desde el inicio del torneo, tras el que concedió el martes ante el argentino Francisco Cerúndolo.

Un mejor servicio de Nadal y varios errores del lituano en cuarto set le permitieron tomar el control del partido, interrumpido por la lluvia cuando dominaba 3-0, el tiempo de desplegar el techo retractable.

"Tengo que mejorar, pero creo que el cuarto set fue mucho mejor, el saque funcionó mejor al final del partido y logré jugar mejor con el drive que al principio", explicó.

La clave es "pensar en positivo todo el tiempo, incluso cuando las cosas no van de la mejor manera posible".

En la tercera ronda se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego, 54º del mundo.

acc/mcd