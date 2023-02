Nadal se retira del partido de exhibición ante Alcaraz de marzo en Las Vegas

El tenista español Rafael Nadal será baja en el juego de exhibición que tenía programado con su joven compatriota Carlos Alcaraz el 5 de marzo en la ciudad estadounidense de Las Vegas (Nevada), confirmaron el viernes los organizadores.

En lugar de Nadal, que está en recuperación de una lesión en la cadera, se sumarán al evento los estadounidenses Taylor Fritz y Francis Tiafoe.

El ganador del duelo entre Fritz, séptimo del ranking mundial, y Tiafoe (15º) enfrentará después a Alcaraz (2º), vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, explicaron los organizadores en un comunicado.

"Estoy muy triste por no poder ir a Las Vegas y jugar en este increíble evento con Carlos", dijo Nadal en el texto. "Desgraciadamente, el calendario de mi recuperación no me permite estar allí listo para jugar. Estoy seguro de que encontraremos otra fecha para celebrar este evento y divertirnos".

Nadal, ganador de 22 torneos de Grand Slam, se lesionó la cadera en enero durante su derrota ante Mackenzie McDonald en el Abierto de Australia.

El tenista estimó entonces que estaría de baja entre seis y ocho semanas, lo que mantiene en duda su participación en Indian Wells (8-19 de marzo), el primer Masters 1000 de la temporada.

gbv/cl