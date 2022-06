Nadal y Swiatek pasan con esfuerzos a la tercera ronda de Wimbledon

El español Rafa Nadal y la polaca Iga Swiatek sufrieron el jueves para seguir avanzando en un torneo de Wimbledon marcado por el covid y la lluvia, que vio eliminados en segunda ronda a la subcampeona Karolina Pliskova y al argentino Diego Schwartzman.

El español, dos veces campeón de Wimbledon (2008 y 2010), que a sus 36 años busca su 23º título de Grand Slam, tardó tres horas en vencer por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-3 al lituano Ricardas Berankis, número 106 del mundo, que nunca ha pasado de la segunda ronda.

"Cada día es un desafío, todos los puntos son difíciles (...) especialmente en estas condiciones", admitió el mallorquín, que no jugaba en el All England Club desde 2019 y no había disputado ningún partido sobre césped este año antes de debutar el martes en el torneo londinense.

En un día de frío y fuerte viento, Nadal, que pareció sufrir algún tipo de molestia abdominal, perdió su segundo set desde el inicio del torneo, tras el que había concedido en primera ronda frente al argentino Francisco Cerúndolo.

Un mejor servicio del español y varios errores del lituano en el cuarto set le permitieron tomar el control del partido, interrumpido cuando dominaba 3-0 por una lluvia que no deja de abatirse sobre Londres.

En ausencia de la vigente campeona, la australiana Ashleigh Barty, que se retiró en marzo, Swiatek, número uno del mundo, es la favorita en el cuadro femenino.

Desde que fue eliminada en la segunda ronda de Dubái en febrero, la polaca no ha perdido ningún partido. Ha ganando títulos en pista dura en Doha, Indian Wells y Miami, y luego en tierra batida en Stuttgart, Roma, Madrid y París.

El jueves se apuntó su 37º victoria consecutiva y pasó a la tercera ronda de Wimbledon venciendo a la holandesa Lesley Pattinama Kerkhove por 6-4, 4-6 y 6-3.

Pero no lo hizo sin esfuerzo: la 138ª jugadora de la clasificación, repescada de la fase calificatoria, le infligió dos roturas en el primer set y otra en el segundo.

"Diría que la hierba es bastante complicada para mí, no voy a mentir", reconoció después la polaca en rueda de prensa. "Pueden ver que no estoy jugando tal vez tan eficientemente como en otras superficies", agregó.

"Mi confianza está mejorando en general, pero este torneo es complicado y todavía estoy buscando cómo realizar el mejor juego aquí", subrayó.

Finalista del año pasado, la checa Karolina Pliskova, número 7 del mundo y otra de las favoritas, se despidió del All England Club, derrotada en segunda ronda por la británica Katie Boulter, número 118 del mundo.

Se marchó también, pero por otro motivo, el español Roberto Bautista, 19ª raqueta del mundo, que anunció haber dado positivo al covid-19 antes de su enfrentamiento contra el colombiano Daniel Elahi Galán, quien pasó así automáticamente a la tercera ronda.

El coronavirus está empezando a hacer estragos en el torneo, donde el martes impidió el debut del italiano Matteo Berrettini, finalista del año pasado, que partía como una gran amenaza en el camino de Nadal.

Y la víspera había hecho retirarse al croata Marin Cilic, finalista de 2017.

Los jugadores afirman que nada les obliga a hacerse tests ni a retirarse por un positivo pero que prefieren hacerlo por el bien de todos.

La caída de Berrettini despejó el camino del chileno Cristian Garín, que debía medirse con él en primera ronda, y el jueves pasó a la tercera al vencer al francés Hugo Grenier por 6-3, 6-1 y 6-1.

La española Paula Badosa afirmó no temer al covid tras haber contraído ya "todos los tipos posibles" y estar determinada a encontrar la "mejor versión" de sí misma, para seguir avanzando tras derrotar a la rumana Irina Bara.

El sábado se enfrentará en tercera ronda a la checa Petra Kvitova, dos veces campeona de Wimbledon (2011 y 2014), ahora 25ª raqueta femenina del mundo.

"Voy a tener que ser muy agresiva, más que ella", reconoció la catalana de 24 años, considerando que puede "tener oportunidades" y afirmando "no temer a ninguna jugadora".

Aunque nunca ha pasado de octavos de final en Wimbledon, potencialmente podría cruzarse con Swiatek en semifinales.

También el griego Stefanos Tsitsipas, quinta raqueta del mundo, tendrá una tercera ronda desfiante contra el controvertido australiano Nick Kyrgios.

Cayeron también en segunda ronda el argentino Diego Schwartzman, número 15 del mundo, y la española Sara Sorribes, 45ª raqueta femenina.

