Nápoles y Bayern sobrevuelan Europa, el Barça se hunde en Milán

Nápoles y Bayern Múnich se dieron sendos festines europeos ante Ajax (1-6) y Viktoria Pílsen (5-0), este martes en una cuarta jornada de la Champions en la que el Barcelona comprometió sus opciones de pasar a octavos al caer 1-0 ante el Inter en Milán.

Un gol del turco Hakan Calhanoglu (45+2) sentenció al equipo azulgrana, que queda tercero del grupo C (3 puntos), tras el líder Bayern Múnich (9) e Inter (6). El Viktoria Pílsen, que fue goleado 5-0 en Alemania, todavía no ha sumado.

La esperanza del Barcelona para estar en octavos pasa por ganar en casa al Inter, la próxima semana, y al Bayern Múnich, que a continuación visitará el Camp Nou.

Xavi, el técnico azulgrana, reclamó un penal en los minutos finales: "Para mí es clarísimo, deberían salir a dar explicaciones de lo que ha pitado, a mí no me las ha dado, me voy cabreado".

El Barcelona, poco inspirado, fiaba su éxito al del Ousmane Dembele en la derecha, pero el extremo francés, con un gran volumen de juego, no fue capaz de fabricar ocasiones de gol durante una hora. En el 64, cuando se cambió a la izquierda, se topó con el poste.

No tuvo estos problemas el Bayern Múnich, una máquina imparable que marcó cinco goles en una hora.

El internacional alemán Leroy Sané firmó un doblete, instalándose en la primera plaza de la clasificación de goleadores de la Champions con cuatro tantos, por delante de las 'máquinas' Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lewandowski (3). A la hora de juego fue retirado y recibió la ovación del Allianz Arena.

En el grupo A el Nápoles arrasó Ámsterdam con seis goles en el feudo de uno de los grandes de la nobleza europea.

Los neerlandeses se adelantaron por medio del ghanés Mohammed Kudus (9), pero Giacomo Raspadori (18 y 47), Giovanni di Lorenzo (33), el polaco Piotr Zielinski (45), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (63) y el argentino Giovanni Simeone (81) construyeron la goleada napolitana.

El conjunto italiano, que recibirá al Ajax la próxima semana en el estadio Diego Armando Maradona, se sitúa con nueve unidades en el liderato de la llave A.

Los neerlandeses, que encadenan dos derrotas consecutivas, son terceros, por detrás del Liverpool (6), que venció en Anfield 2-0 al colista Glasgow Rangers, que ha perdido sus tres encuentros.

El lateral derecho Trent Alexander-Arnold abrió el marcador con un disparo de falta directa a la escuadra (7) y Mohamed Salah puso el segundo de penal luego de falta sobre el colombiano Luis Díaz en el área (52).

"Era exactamente lo que necesitábamos, queríamos una prestación muy sólida, con una defensa al mejor nivel e implicación de todo el mundo", señaló el técnico de los Reds Jurgen Klopp.

La gran sorpresa de esta fase de grupos es el Brujas, líder del grupo B con nueve puntos, seis más que tres equipos destinados a estar por delante, el Atlético, al que derrotó 2-0 este martes, Oporto y Bayer Leverkusen.

Los goles de Kamal Sowah (36) y del español Ferrán Jutglà (61) dieron el triunfo al equipo belga.

"No hay que ponerse ansioso y saber jugar este tipo de partidos que tenemos por delante porque está todo abierto", dijo el técnico del Atlético Diego Simeone.

El Oporto ganó 2-0 al Bayer Leverkusen con goles del nigeriano Zaidu Sanusi (69) y del brasileño Wenderson Galeno (87).

Finalmente en la llave D el Marsella ganó 4-1 al Sporting Portugal, con goles del chileno Alexis Sánchez y del argentino Leonardo Balerdi, mientras que Eintracht Fráncfort y Tottenham igualaron sin goles.

Es líder el Sporting de Lisboa con seis puntos, seguido del Tottenham (4), Eintracht (4) y Marsella (3).

