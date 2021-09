Netflix busca hacer historia en los premios Emmy con "The Crown"

Netflix está más cerca de, tal vez, ganar el mayor premio para la televisión este domingo cuando su popular serie "The Crown" se enfrente a "The Mandalorian", del universo "Star Wars", en una edición de los Emmys que contará con una audiencia presencial pero reducida.

A pesar de haber revolucionado el mundo de la televisión desde su lanzamiento en 2007, Netflix, líder del streaming, nunca se ha llevado un Emmy -el galardón más importante de la televisión- a mejor drama, comedia o miniserie.

"Con 'The Crown' parece que finalmente llegó su hora. Será la primera gran victoria de una serie para Netflix", dijo a la AFP Clayton Davis, editor de premios de la revista Variety.

Además del drama de la familia real británica, que en su cuarta temporada repasa el difícil matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos, el gigante del streaming compite con la súper popular "The Queen's Gambit" ("Gambito de Dama").

Con Anya Taylor-Joy encarnando a una joven prodigio del ajedrez que enfrenta varios problemas, la serie disparó las ventas de los tableros de ajedrez en el mundo y es vista como favorita a llevarse el galardón para miniseries, aquellas que solo cuentan con una temporada.

Si triunfa con otros variados candidatos como la serie de época "Bridgerton" y el documental de naturaleza "David Attenborough: A Life on our Planet", además de otros 34 premios Emmy que ya se llevó en categorías técnicas anunciadas antes de la ceremonia, Netflix podría conquistar un récord.

"Lo que vemos es que Netflix finalmente está conquistando. Siempre les ha ido bien con las nominaciones, pero nunca con las categorías finales", dijo el columnista de Deadline Pete Hammond.

"Esto es un punto de no retorno para ellos", comentó a la AFP.

Si alguien puede aguar la fiesta sería Disney+, que con apenas dos años en el mundo del streaming trajo a la contienda personajes amados de los universos de "Star Wars" y las películas de Marvel.

Baby Yoda y un digitalmente rejuvenecido Luke Skywalker ayudaron a "The Mandalorian" a catapultarse en las nominaciones hombro a hombro con su drama rival "The Crown".

El otro contendor para mejor drama es "Pose", que explora la escena cultural LGBTQ+ de Nueva York en los años 1980 y está resonando con una deslumbrante campaña sobre su temporada final.

En la categoría de miniseries, "WandaVision" -inspirada en los superhéroes de Marvel- ha superado todas las expectativas de la crítica.

"Mare of Easttown", con Kate Winslet, y la serie británica "I May Destroy You", que cuenta lo que ocurre después de una violación, ambas de HBO, también figuran en la competencia por mejor drama.

La ceremonia del año pasado -que se llevó a cabo antes de que hubiese vacunas- fue completamente virtual, con el orador Jimmy Kimmel presentando desde un desierto auditorio en Los Ángeles mientras que los ganadores aparecían a través de video.

Esta vez, el comediante Cedric the Entertainer asumirá las riendas del evento que se celebrará con una lista estricta de 500 invitados en un auditorio externo, siguiendo precauciones para evitar la propagación del coronavirus que incluyen presentar comprobante de vacunación.

"Contagiar a las celebridades no está en nuestros planes", dijo el productor de los Emmy Ian Stewart, en declaraciones a Variety. Sin embargo, prometió una "fiesta divertida y lujosa" para quienes asistan.

Con la variante delta aún complicando los viajes, algunos competidores internacionales, incluyendo el elenco de "The Crown", deben participar remotamente desde Londres.

La estrategia emula la iniciativa del elenco de "Schitt's Creek", que arrasó el año pasado en la categoría de comedia en la ceremonia de los Emmy desde su base en Toronto, Canadá.

Este año, el fenómeno de Apple TV+ "Ted Lasso" es el gran candidato en esta categoría, incluyendo a Jason Sudeikis como mejor actor por su papel encarnando a un entrenador de fútbol americano que debe asumir un equipo de fútbol inglés.

"Creo que la serie repetirá lo logrado por 'Schitt's Creek', ganando todo durante los primeros 45 minutos de la ceremonia", dijo Hammond.

Muchas estrellas de peso deben asistir el domingo, pero otras como Jennifer Aniston, nominada por "Friends: The Reunion", han decidido no ir debido a la pandemia. La decisión de mantener una audiencia reducida también implica que muchos otros ni siquiera recibieran una invitación.

"Será diferente", dijo Davis, quien agregó: "Cruzo los dedos porque esta sea la última ceremonia híbrida que tenemos. Espero que sea la última, porque estoy cansado de esto, y creo que el resto de Estados Unidos también está".

amz/pr/ll/gm