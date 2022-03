Netflix prepara una larga serie de superproducciones en 2022

Netflix anunció este jueves más de 80 proyectos cinematográficos para 2022 en todo el mundo, lo que eleva la plataforma en línea a la primera división del sector cinematográfico.

Desde Guillermo del Toro a Daniel Craig, pasando por Jessica Chastain, Ana de Armas, Ryan Gosling... la lista de estrellas y directores hollywoodienses que colaborará en esos proyectos es considerable.

Netflix inició su andadura en 1997 como un videoclub en línea en Estados Unidos, para aficionados al cine, a los que se proponía centenares de títulos mediante un modesto abonamiento.

En 25 años se ha convertido en uno de los principales actores del sector, con éxitos populares ("Don't look up",2021), cine de autor ("Roma", 2018; "The Power of the Dog", 2021) o documentales.

La principal producción es "The Gray Man", de los hermanos Anthony y Joe Russo, basada en una novela de Mark Greaney, el creador de las aventuras de Jason Bourne.

Su personaje central es un agente de la CIA (Ryan Gosling) reconvertido en asesino a sueldo.

Por su parte Guillermo del Toro presentará su adaptación musical, y con personajes animados, del mito infantil Pinocho.

Daniel Craig ("James Bond") volverá a interpretar a un detective en la segunda entrega de "Knives Out", junto a Andrew Morton y Kate Hudson.

El director Noah Baumbach adaptará "White Noise", novela de Don DeLillo, mientras que Romain Gavras, hijo del director griego Costa Gavras, rueda su tercera película, "Athenas".

Del lado de series televisivas, Netflix anunció "Wednesday", de Tim Burton, "The Sandman", adaptación de una serie de ciencia ficción de la mano de Allan Heinberg, y nuevas temporadas de éxitos como "The Crown", "Peaky Blinders" o "Stranger Things".

En Europa, Netflix produce una nueva versión de "Las amistades peligrosas", novela clásica de la traición amorosa, y en Japón, "Bubble", película de dibujos animados de Tetsuro Araki.

