Neymar y Cristiano Ronaldo, últimas estrellas en saltar a la arena catarí

Uno con viento a favor y etiqueta de favorito; el otro sin equipo y sufriendo para clasificar a su país a Catar. El Mundial-2022 verá el jueves el debut de dos estrellas planetarias, el brasileño Neymar y el portugués Cristiano Ronaldo.

Después de los choques del día -- Suiza-Camerún (10H00 GMT) y Brasil-Serbia (19H00 GMT) en el Grupo G, Uruguay-Corea del Sur (13H00 GMT) y Portugal-Ghana (16H00 GMT) en el H -- todas las selecciones habrán disputado su primer partido mundialista.

Últimos en aterrizar en suelo catarí, los brasileños inician su camino en el mismo lugar al que esperan regresar para finalizarlo: el estadio de Lusail, donde se jugará la final el 18 de diciembre.

Ese estatus de gran favorito por un sexto título se ve reforzado por la cascada de lesiones entre la campeona del mundo Francia y la derrota traumática de la Argentina de Leo Messi contra Arabia Saudita el martes (2-1).

Ese revés del gran rival sudamericano "sirve como análisis, como reflexión. No hay grandeza ni facilidades mayores o menores en un Mundial", avisó el seleccionador Tite, consciente de la considerable presión que pesa sobre sus jugadores. Brasil espera desde hace 20 años para coser una sexta estrella en su elástica.

Brillante desde el inicio de temporada con el París-SG, 'Ney' no ha esperado y mostró en Instagram una foto con las seis estrellas. ¿Un signo de arrogancia en el delantero del París SG? "Simplemente un soñador", le defiende Richarlison.

La derrota del miércoles de Alemania contra Japón (2-1), segunda gran sorpresa de este inicio de competición, suena como un nuevo llamado a estar alerta para Neymar y sus compañeros.

Tanto más por cuanto Serbia no se presenta como un convidado de piedra. "Nadie me da miedo en este mundo, no siquiera Brasil", exclamó el entrenador serbio Dragan 'Piksi' Stojkovic.

Centrocampista organizador de la última selección de la extinta Yugoslavia, tiró de ironía para responder a una pregunta sobre el potencial ofensivo brasileño. "¿Vosotros decís que los brasileños van a jugar con cuatro delanteros? ¡Entonces es el final para nosotros! Brasil tiene la opción de tener cuatro delanteros, pero tendrá que haber alguien en la defensa, ¿no?", sonrió.

Sobre todo porque aunque no da todas las garantías en la zaga, su equipo no carece de argumentos ofensivos, con jugadores que militan en los grandes campeonatos europeos, como el experimentado Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, y sobre todo Dusan Vlahovic, el arma N.1 de las 'Águilas', sucesor en la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, la otra gran estrella en entrar en escena el jueves.

El portugués, que viene de rescindir de común acuerdo su contrato con el Manchester United luego de hacer públicas las disensiones internas, asegura que este serial "no hará tambalearse" a su selección.

Además de un inicio victorioso, este insaciable coleccionista de récords tendrá varios en el punto de mira: ya máximo goleador de la historia de las selecciones (117 goles en 191 partidos), puede convertirse ante Ghana en el primero en marcar en cinco Mundiales diferentes, aunque asegura que no es su prioridad: "Si somos campeones del mundo sin que marque, lo firmo ya".

En este Mundial salpicado de polémicas extradeportivas, el presidente de la FIFA Gianni Infantino podría vivir un día más tranquilo que la víspera.

De las siete selecciones europeas que valoraron lucir el brazalete inclusivo 'One Love' antes de renunciar ante las amenazas de sanciones deportivas de la FIFA, Suiza es la única que está en el programa del jueves.

El capitán del combinado helvético Granit Xhaka ya dejó dicho que no seguiría el ejemplo de los alemanes, que mostraron públicamente su descontento ante las presiones de la FIFA tapándose la boca con una mano en la foto oficial. "No creo que tengamos que hacer algo como equipo suizo. Tenemos que respetar las reglas y centrarnos en el fútbol".

Pero hay una cuestión por resolverse. La FIFA, que ha permanecido en silencio sobre el caso, ¿reaccionará a la acción alemana sancionando a la 'Mannschaft?

