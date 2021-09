NFL: entrenador de Chiefs sale del hospital y planea volver pronto al equipo

El entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, abandonó este lunes el hospital en el que fue ingresado la víspera tras sentirse mal durante el juego contra Los Angeles Chargers en la liga de football americano (NFL).

"El entrenador Reid ha sido dado de alta, se encuentra de muy buen ánimo", dijo a medios el vicepresidente de comunicaciones de los Chiefs, Ted Crews.

"Probablemente estará aquí hoy más tarde o en la mañana para volver a trabajar", avanzó.

Reid, de 63 años, fue trasladado en ambulancia al centro médico desde el estadio Arrowhead de Kansas City al término del partido, sin participar en la rueda de prensa habitual.

En un comunicado, los Chiefs avanzaron el domingo que su entrenador se encontraba en una "situación estable", sin dar más detalles.

Medios estadounidenses señalaron que Reid sufrió un cuadro de deshidratación.

Los Chiefs, subcampeones del pasado Super Bowl y uno de los favoritos al título, cayeron por 30-24 ante los Chargers y se encuentran sorprendentemente en la última posición de su división con una victoria y dos derrotas.

