Nicaragua saluda decisión de Putin de reconocer territorios prorrusos de Ucrania

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludó este lunes la decisión de su homólogo y aliado ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de dos regiones del este de Ucrania y acusó a Estados Unidos y Europa de querer liquidar a Moscú.

"Esta decisión tomada por el presidente Putin abre la posibilidad de que esta situación no tenga un desenlace mayor", dijo Ortega durante un acto en homenaje al 88 aniversario de muerte del héroe Augusto Sandino en Managua.

Putín anuncio el lunes en Moscú que, el reconocimiento inmediato de "la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk", una "decisión que había madurado desde hace mucho tiempo".

"Gracias a Dios no estalló la guerra; no ha invadido Rusia con sus tropas a Ucrania", dijo Ortega. "Lo que ha hecho [Putin] es reconocer a esos gobiernos que, a pesar de la agresividad del ejercito ucraniano, no han logrado derrotarlos", desde que estalló el conflicto en ese nación.

También saludo el "respaldo militar" a Donetsk y Lugansk de parte de Rusia "para que esos gobiernos tengan seguridad".

Putin ordenó el lunes a su ejército entrar a los territorios separatistas en el este de Ucrania, tras haber reconocido su independencia, desafiando las amenazas de sanciones de Occidente, en una jugada que puede desatar una guerra con Kiev.

El exguerrillero Ortega acuso a Estados Unidos y a la Unión Europea de estar "usando a Ucrania para provocar a Rusia" por su interés de ingresar a la OTAN. "Ojalá razonen y no le provoquen una hecatombe al planeta tierra, que ya sufre una hecatombe por el daño a la naturaleza", aseveró.

Ortega, un aliado de Rusia en Centroamérica, abogó porque tras la decisión de Putin se "creen las condiciones para un entendimiento, porque Rusia lo que pide es seguridad", la que se puede lograr a partir del cumplimiento de acuerdos que ya existían antes del conflicto, consideró.

