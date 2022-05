"No estoy avergonzado, busco peleas difíciles", dice 'Canelo' Álvarez tras su derrota

Tras sufrir la segunda derrota de su carrera frente al ruso Dmitry Bivol, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez expresó su orgullo por asumir riesgos en su carrera y cuestionó las puntuaciones de los jueces del combate en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

El mexicano, campeón indiscutible del peso del supermediano (168 libras - 76,2kg), fracasó en su intento de arrebatarle a Bivol su cinturón de campeón de una categoría superior, mediopesado (175 libras - 79,4kg).

"No me siento avergonzado porque busco esos retos que muchos no lo hacen por miedo a perder", recalcó 'Canelo' Álvarez en la rueda de prensa.

"Me siento bien, con la frente en alto, di lo mejor de mí. Trato de buscar retos importantes para mi carrera, fuera de mi zona de confort y me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo", aseguró el púgil de Guadalajara (oeste). "Así es el boxeo y lo que estoy buscando, la grandeza".

Sobre el ring del T-Mobile Arena, 'Canelo' aceptó la derrota después de que los jueces dieran unánimemente como ganador al invicto Bivol, con tres tarjetas de 115-113.

Poco después, en la sala de prensa, Álvarez cuestionó que los jueces solo le dieran ganador de uno de los ocho últimos asaltos.

"No tiene sentido", reclamó. "Creo que no perdí la pelea, creo que me ganó cuatro o cinco asaltos máximo. En los últimos me fatigué un poco, quizás por la diferencia de peso, pero hice las cosas como tenía que hacerlas".

Tras la derrota, que decepcionó a los 20.000 aficionados que acudieron a alentarle, 'Canelo' reclamó inmediatamente una revancha ante Bivol, campeón de peso mediopesado de la Asociación Mundial de boxeo (AMB).

"Soy una persona muy competitiva. Esto no se queda asi y voy a regresar muy fuerte (...) Créanme que lo vamos a hacer mucho mejor", insistió 'Canelo'.

El mexicano, que no aclaró si su próxima pelea será el esperado cierre de la trilogía ante Gennady Golovkin, cree que la rivalidad ante Bivol podría marcar su carrera.

"Podría ser", aceptó Álvarez que solo ha sufrido otra derrota en sus 61 combates, ante el legendario Floyd Mayweather en 2013.

gbv/zm