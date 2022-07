"No estoy satisfecha con la marca pero estoy feliz", asegura la tricampeona Yulimar Rojas

La venezolana Yulimar Rojas, quien se convirtió este lunes en la primera tricampeona mundial de triple salto en Eugene-2022, expresó su felicidad por el logro por encima de que no pudiera acercarse a su propio récord mundial.

A la carismática saltadora, campeona olímpica y dueña del récord mundial (15,74 metros), le bastó con una marca de 15,47 (la mejor de la temporada) para superar a todas sus rivales en el Hayward Field de Eugene (Estados Unidos).

"Quería lograr salto más largo", reconoció Rojas a periodistas en la zona mixta. "Pero he tenido grandes sensaciones. Me siento muy bien físicamente. Vendrán más campeonatos y espero seguir sumando títulos para mi país".

Pregunta: ¿Cómo vivió este tercer título mundial consecutivo?

Respuesta: "Me siento feliz por haber ganado pero no tan satisfecha con la marca. Sé que pudo haber sido mejor pero algunos factores influyeron para que no saliera del todo.

Pero estoy tranquila, estoy emocionada por haber dado todo mi esfuerzo aquí, feliz por haber conquistado esta linda medalla para mi país y sé que por allá también están muy contentos y celebrando".

P: ¿Qué factores le afectaron?

R: "No competí mucho este año. Hoy hacía frío, mucho viento y no encontraba la mejor carrera de impulso (...) Pero hemos cumplido con lo que vinimos a hacer aquí. Conquistar la medalla, saltar por encima de los 15 metros y lograr la mejor marca mundial del año.

Quería también romper el récord del campeonato (15,50) pero el Mundial de Budapest está a la vuelta de la esquina (2023) y hay que seguir enfocada en eso".

P: ¿Qué objetivos tiene para el futuro?

"Tengo muchas metas. He cumplido muchas de ellas pero quiero seguir dejando historia y sé que el futuro viene con muy buena energía para mí. Soy una atleta que piensa en el presente pero sé que aún me queda mucho que dar y que vienen grandes cosas para mí".

P: ¿Sigue pensando que es posible romper la barrera de los 16 metros?

R: "Es una meta que tengo en mente, no la descarto para nada, me enfoco mucho en eso. Es mi meta más importante ahora y sé que estoy cerca. Está en mis piernas pero hay que ajustar detalles".

gbv/zm