No habrá causa judicial contra el atleta Mo Farah, que llegó a Inglaterra con identidad falsa (gobierno)

El campeón olímpico de atletismo Mo Farah no será juzgado en el Reino Unido después de que revelara haber llegado ilegalmente al país con una identidad falsa cuando era niño, indicó este martes el ministerio de Interior británico.

"Ninguna causa judicial será iniciada contra Sir Mo Farah y sugerir lo contrario es falso", confirmó a la AFP un portavoz del Home Office.

Abogados habían prevenido a Mo Farah que corría el riesgo de que se le retirara la nacionalidad británica con sus revelaciones sobre "falsas declaraciones".

"Saludo a Mo Farah como un ser humano increíble, que ha sobrevivido a un trauma siendo un niño y se ha convertido en un modelo así", reaccionó el ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, que huyó muy joven de Irak.

"Debemos construir un futuro donde este tipo de cosas no exista más", señaló el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, cuando el gobierno británico prevé deportar a Ruanda a los que piden asilo, en el marco de su política de lucha contra la inmigración.

Mo Farah, rey de las pistas de atletismo, ennoblecido por la reina de Inglaterra por sus hazañas olímpicas, reveló en un documental haber llegado ilegalmente a Gran Bretaña con una identidad falsa antes de ser forzado a trabajar como empleado doméstico en una familia.

"La verdad, es no soy el que ustedes creen. La mayoría de la gente me conoce con el nombre de Mo Farah, pero esa no es la realidad. Fui separado de mi madre, y traído al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah", explica el cuadruple campeón olímpico en una entrevista que será difundida el miércoles en la BBC.

El atleta, que logró un doblete de triunfos en 5.000 m/10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y en los de Rio en 2016, desvela que se llama en realidad Hussein Abdi Kahin. Su padre fue asesinado en Somalia cuando él tenía cuatro años.

Su madre y sus dos hermanos viven en la región separatista de Somalilandia, no reconocida por la comunidad internacional.

