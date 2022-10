"No hay dudas" antes del Mundial, asegura Didier Deschamps a la AFP

A pesar de la mala racha, "no hay dudas" sobre el nivel de la selección de Francia, que tendrá "mucho por hacer" en el Mundial de Catar-2022, aseguró el seleccionador Didier Deschamps a la AFP durante el sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa-2024 este domingo en Fráncfort.

Pregunta: ¿Cuál es su valoración del sorteo, con un grupo compuesto por Países Bajos, Grecia, Irlanda y Gibraltar?

Respuesta: "El criterio de los bombos está basado en la clasificación en la Liga de Naciones, evidentemente con nuestros resultados sabíamos que había muchas posibilidades de que nos tocara un grande. Ese es Países Bajos. Es un grupo denso, con Grecia y Eire, que conocemos. Nos esperan estadios con gran ambiente, ya sea en Grecia o en Irlanda. Países Bajos se mantiene como una gran nación del fútbol europeo. Están en una trayectoria ascendente con lo que han logrado en los últimos partidos, forma parte de las grandes naciones".

P: ¿Es difícil pensar en esas eliminatorias con el Mundial a punto de empezar en seis semanas?

R: "Siempre. Es igual para todo el mundo pero nuestro objetivo principal, el de los medios y los aficionados, es la Copa del Mundo. Todos los ojos están fijados en el Mundial".

P: ¿Es más complicada la situación por el fin de su contrato en diciembre?

R: "No, ni siquiera me planteo la pregunta. Eso llegará después de la Copa del Mundo. Lo más importante para mí, para los jugadores, para mi equipo, es lo que nos espera en el mes de noviembre".

P: ¿Tiene preparada su lista para el Mundial?

R: "Se va definiendo. Cada día se define un poco más. Lo más importante es que todos los jugadores estén recuperados. No tengo respuestas precisas todavía, pero las cosas avanzan en la buena dirección".

P: ¿Ha decidido cuántos jugadores convocará para el Mundial?

R: "Sí... (duda). Habrá entre 23 y 26. Hay cuatro opciones posibles".

P: Después de los últimos resultados (una sola victoria en seis partidos) ¿hay dudas?

R: "No hay dudas. Las situación era complicada en el mes de junio por distintas razones y durante la última convocatoria hemos afrontado una hecatombe de jugadores lesionados. No es una excusa, es la realidad. Nos han faltado jugadores con experiencia, pero eso también ha permitido a los más jóvenes tener tiempo de juego, acumular experiencia. Pero no hay dudas, sabemos muy bien que un torneo final, una Copa del Mundo, es difícil para todos. La selección de Francia sigue siendo competitiva. Sabemos que tendremos mucho por hacer".

