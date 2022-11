"No hay tiempo para lamentos", dice el capitán uruguayo Diego Godín

Uruguay sólo pudo igualar 0-0 el jueves con Corea del Sur en el inicio del Grupo H del Mundial de Catar-2022, pero debe dejar atrás la frustración rápidamente y pensar ya en Portugal, su rival el lunes en la segunda fecha.

"En un torneo así no hay tiempo para lamentos. Hay que pensar en el próximo, esto es largo", explicó su capitán, el veterano defensa Diego Godín que fue una de las figuras de la Celeste en el partido jugado en el Education City, en Doha.

"Hay que corregir, mejorar lo que podemos, tenemos para crecer y mejorar, Uruguay tiene jugadores para dar bastante más", añadió el 'Faraón, de 36 años, que está jugando su cuarto Mundial y que llegó a 160 presencias con la selección charrúa, de la que es su jugador récord.

Godín reconoció que la presión por momentos asfixiante aplicada por los surcoreanos desde el pitazo inicial incomodó a Uruguay.

"Nos costó el inicio, tuvimos muchas imprecisiones, perdimos muchos duelos (individuales), que es nuestro fuerte, no pudimos salir con claridad mas allá de alguna contra".

También se lamentó de la mala fortuna de la Celeste, que reventó el palo del arco coreano en dos ocasiones, una con un cabezazo suyo al cierre del primer tiempo y la segunda con un violento remate de Fede Valverde cuando el partido llegaba a su fin.

"No pudimos romper el arco", afirmó Godín que consideró que es "importante no perder si no podés ganar" porque "se está viendo en el Mundial que todos los equipos compiten".

