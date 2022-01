"No me canso de ganar", afirma Modric

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric se mostró contento este domingo tras ganar la Supercopa de España imponiéndose 2-0 al Athletic Bilbao, afirmando que "no me canso de ganar".

"No me canso de ganar. Este club nos enseñó que es muy importante ganar y nos está saliendo bien", dijo Modric, elegido hombre del partido, tras el encuentro en rueda de prensa.

"Estoy muy contento por este trofeo. Es el primero de la temporada, pero no hemos hecho nada, estamos en la mitad de la temporada, hay que seguir haciendo las cosas bien como estamos haciendo ahora, y espero que ganaremos un par de títulos más", añadió el croata.

"Para mí, no hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y ganar títulos. Ya son 18 en nueve años y pico y espero que vendrá alguno más", aseguró.

Pilar básico del equipo merengue, Modric no quiere entrar a juzgar si está en mejor momento que cuando ganó el Balón de Oro en 2018.

"Disfruto mucho, me siento bien física y mentalmente, pero no me preocupo de si estoy mejor o no. Sólo quiero ayudar al equipo a ganar títulos y cumplir con lo que queremos hacer en la temporada", dijo.

Modric, que finaliza contrato en junio, aseguró no estar preocupado por una eventual renovación.

"Sigo teniendo buenas relaciones con el club y seguro que vamos a llegar al acuerdo", dijo, añadiendo que "siempre la renovación tardamos 2 minutos, así que ahora mismo no estoy pensando en eso".

Modric también alabó a su técnico Carlo Ancelotti, del que aseguró que "desde su llegada me ha dado mucha confianza, ha puesto mucha fe en mi y cuando tienes alguien así respaldándote es mucho más fácil todo", concluyó.

pve-gr/