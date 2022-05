"No me parecería justo" volver a jugar de noche, dice Alcaraz

El próximo martes, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal jugarán sus partidos de cuartos de final de Roland Garros contra Alexander Zverev y Novak Djokovic, con la casi certeza de que uno de esos duelos sea en la sesión nocturna, algo que ninguno de los dos españoles desea: "No me parecería justo", declaró el joven murciano.

A sus 19 años, Alcaraz (N.6) jugará sus primeros cuartos de final de Roland Garros tras imponerse este domingo al ruso Karen Khachanov (N.25) en tres sets, por 6-1, 6-4 y 6-3, en 2h15 de un partido disputado en la sesión nocturna (sobre las 21h00 en París, las 19h00 GMT).

"Sinceramente no me parecería justo. Yo ya he jugado dos veces en el turno de noche", declaró Alcaraz en conferencia de prensa.

"No me molesta el jugar de noche, pero se termina todo muy tarde: cenar, fisio, intentar descansar con la adrenalina que llevas por el partido... cuesta más recuperar", explicó.

Curiosamente, Zverev y Alcaraz se enfrentaron en el Masters 1000 de Madrid a comienzos de mayo, un partido que ganó fácilmente el español (6-3 y 6-1) y en el que el alemán se quejó a la organización del torneo porque lo había tenido que disputar sin suficiente tiempo de descanso, después de haber jugado en la ronda previa contra Stefanos Tsitsipas un encuentro que acabó de madrugada.

"Voy a intentar salir como en Madrid, aprovechar las oportunidades que tenga y darle mucha presión desde el principio, pero creo que será diferente y me espero al mejor Zverev", declaró.

Alcaraz reconoció que "probablemente" el partido contra Zverev sea "el más importante" de su aún corta carrera.

