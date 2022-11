"No nos sentimos favoritos", asegura Unai Simón

El portero de la selección española Unai Simón aseguró este miércoles antes de enfrentarse a Japón en el Mundial que los jugadores de la Roja "no nos sentimos favoritos", pese a los cada vez más numerosos comentarios en ese sentido.

"No nos sentimos como favoritos. Confiamos en nuestra idea de juego, es una idea bien marcada, y con ella vamos a seguir a muerte hasta donde lleguemos", dijo Simón en rueda de prensa.

El jugador, caracterizado por una gran frialdad para jugar con el pie incluso bajo la presión de un contrario, afirmó entender que "cuando el portero tiene el balón controlado con un delantero a tres metros, se puede generar una situación de tensión y va a ir aumentando con la presión de los partidos eliminatorios".

"Pero repito: así es como juega esta selección, me he acostumbrado a jugar de esta manera, confío en esa manera de jugar y todo el equipo confía en mí", aseguró el portero del Athletic de Bilbao.

"Es la idea que quiere el míster, que a mí me ha convencido y me encuentro cómodo con ella", dijo Unai Simón, insistiendo en que "muchas veces en que logramos sacar el balón de esta manera, llegamos a dar el balón en buenas condiciones a los delanteros".

Preguntado por si se encuentra en su mejor momento, el portero de la Roja afirmó que "creo que sí, pero trato de seguir aprendiendo todavía".

"Me siento joven todavía, con mucho que aprender. Tengo mucho margen de mejora, no me pongo límites. Me encuentro cómodo y con mucha confianza", concluyó.

