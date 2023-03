"No pensaban que fuera a sobrevivir", afirma en juicio víctima de atentado de Bruselas

Una adolescente que perdió ambas piernas en los atentados yihadistas de Bruselas de 2016 fue la primera víctima en testificar este lunes, en el juicio contra los acusados de planear o ayudar en la comisión de los ataques.

La franco-estadounidense Béatrice Lasnier de Lavalette, de 24 años, se mueve ahora en silla de ruedas tras sobrevivir a un coma, meses en cuidados intensivos y 30 operaciones, incluyendo transplantes de piel en manos, piernas y hombros.

Tenía 17 años el día 22 de marzo de 2016, y estaba preparándose para subir a un vuelo para visitar a su familia del otro lado del Atlántico cuando se produjo un doble atentado suicida en el aeropuerto de Zaventem, cerca de la capital belga.

En este ataque murieron 16 personas, un balance que se duplicó una hora más tarde cuando se produjo otra explosión en el metro de Bruselas.

En total, más de 300 personas resultaron heridas en estos atentados, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico.

Por estos hechos, nueve hombres están siendo juzgados en Bruselas. Un décimo sospechoso, que podría haber muerto en Siria, es juzgado en ausencia.

"No recuerdo la explosión, me acuerdo sólo de la oscuridad, y de haberme visto propulsada del suelo" por la potencia de la explosión, declaró ante la corte la joven jinete.

"Luego vi mi pierna formando un ángulo recto, y entendí lo que ocurría", añadió.

Béatrice Lasnier de Lavalette, con las dos piernas quemadas de gravedad, vio a los rescatistas atendiendo a varios heridos a su alrededor. Como no le hacían caso, tuvo que gritar para que la ayudaran.

Más tarde, supo que no era prioritaria. "Me habían marcado en rojo, no pensaban que fuera a sobrevivir", explicó entre sollozos.

Inconsciente en el momento de ser sacada del aeropuerto, contó que sólo se despertó "al cabo de un mes en coma en el hospital".

"No podía concebir lo que había sucedido, tenía 17 años y mi vida estaba terminada".

En el momento del atentado, Lasnier de Lavalette estaba cursando su penúltimo año de liceo en Bélgica. En tanto que jinete desde su más tierna edad, vislumbraba un futuro en la equitación profesional.

Amputada de las dos piernas por debajo de la rodilla, tuvo que seguir una intensa rehabilitación para recuperar su musculatura, y después de una serie de altibajos, un período de depresión y los contratiempos de la pandemia, en 2021 se unió al equipo estadounidense de equitación. Aquel año logró su objetivo de representar a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

El juicio por los atentados de 2016, abierto a inicios de diciembre, es el mayor jamás organizado ante una sala de lo penal en Bélgica.

Entre los principales sospechosos está el francés Salah Abdeslam, condenado previamente por su rol en los atentados de París de noviembre de 2015, en los que murieron 130 personas.

Las cuatro próximas semanas estarán dedicadas a los testimonios de los supervivientes y de los parientes de las víctimas. El proceso durará hasta junio.

