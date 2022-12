"No puedo creer que se haya pitado ese penalti", critica Modric

El capitán de Croacia, Luka Modric, consideró que no fue penal la acción entre el delantero argentino Julián Álvarez y el arquero Dominik Livakovic, que permitió que Argentina se fuera adelante en el marcador este martes y luego clasificara a la final del Mundial de Catar.

"Estuvimos bien, controlando el partido y luego este córner que no nos da el árbitro y luego penalti, que para mí no era, porque él se tira y se choca con nuestro portero, va a por él, no puedo creer que se haya pitado el penalti", criticó el '10' en la zona mixta del estadio de Lusail.

"Pero ya está, no podemos cambiarlo", agregó.

Modric, de 37 años, se refirió a la acción sucedida en el minuto 32 en que Álvarez chocó con Livakovic y el árbitro Daniele Orsato (ITA) decretó penal para la Albiceleste. Lionel Messi cobró y anotó el 1-0 parcial.

"No ha podido ser, pero ya está, hay que intentar recuperarse e intentar ganar el partido del tercer puesto" el sábado, contra el perdedor entre Francia y Marruecos, que chocan el miércoles en Al Khor, sostuvo.

"Estamos tristes, esperábamos estar en otra final, pero bueno, no se ha dado, y enhorabuena, hay que felicitar a Argentina", añadió.

Pese a la derrota 3-0, que evitó que clasificaran por segunda vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo (en Rusia-2018 perdieron el título con Francia), Modric destacó el torneo que ha realizado la selección balcánica.

"Hemos hecho un Mundial muy bueno y los partidos con Croacia nunca son castigo, hay un bronce en juego y tenemos que prepararnos, conseguirlo también es un éxito", apuntó.

