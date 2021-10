"No siento que sea un examen", afirma Koeman antes del clásico

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó que no ve el clásico liguero contra el Real Madrid del domingo como "un examen", pero admitió que una victoria serviría "para demostrar que estamos en el buen camino".

"Es un partido importante, un clásico que queremos ganar, pero no siento que sea un examen", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al encuentro.

"El resultado no es decisivo, sólo indica el momento de los dos equipos", consideró el técnico azulgrana, recordando que "hay mucha temporada después del partido".

"Sí es verdad que podemos demostrar que estamos en el buen camino, tenemos que jugar sin miedo, demostrar que podemos ganar", aseguró.

Tras un irregular inicio de temporada, el Barça encadenó esta semana dos victorias oficiales consecutivas y una tercera ante los merengues sería "importante, sobre todo para nosotros mismos, nos daría cierta confianza en nosotros mismos que podemos ganar un clásico".

Koeman, que considera que "en un clásico no hay un favorito claro", admite, no obstante, que "más presión no puedo tener, sé que el entrenador del Barça tiene que llevar esto, no hay problema. Sé de la importancia de un clásico".

El técnico azulgrana, para el que ambos equipos tienen poco margen de sorpresa, afirma que el Real Madrid es un equipo "más experimentado en algunas posiciones, pero nosotros también tenemos esa experiencia en varios jugadores, así que creo que estamos más o menos igual".

"Tienen grandes individualidades que saben leer un partido, nosotros tenemos, sobre todo la posesión de balón. Tenemos que tener buena organización defensiva cuando tengamos el balón y lo perdamos. Tenemos que jugar con personalidad y controlar su contraataque", afirmó.

Koeman también trató de quitar presión a Ansu Fati, sobre el que hay puestas muchas expectativas: "Hay que dejar a Ansu tranquilo, que pueda recuperar bien de su lesión y tener minutos y el físico que necesita cada jugador. No hay que pensar que es Ansu sólo. Es parte del equipo, el equipo es lo importante".

