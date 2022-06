Noah Lyles, recuperado de covid, arranca fuerte las pruebas de EEUU al Mundial

Noah Lyles, actual campeón mundial de los 200 metros lisos, logró el sábado el mejor tiempo en las primeras series de las pruebas de clasificación de Estados Unidos para el Mundial de atletismo, revelando después que se está recuperando de un contagio de covid-19.

Lyles se impuso con un tiempo de 19.95 segundos en su serie de las pruebas de clasificación, que se disputan esta semana en el mismo escenario del Mundial, el Hayward Field de Eugene (Oregón).

El velocista reveló que durante su participación a mediados de mes en la reunión de Nueva York sintió dolores musculares y fatiga que luego confirmó que se debían a un contagio de coronavirus.

Lyles, que pasó cinco días sin entrenar, espera que la enfermedad no le suponga un gran contratiempo de cara a su preparación para el Mundial (15-24 de julio), donde tiene plaza garantizada tras su triunfo en la anterior cita de Doha en 2019.

"Para ser sincero, estoy tan en forma que no me preocupa demasiado", afirmó Lyles, que no descarta participar en todas las series de esta semana para seguir preparando el Mundial.

"Mi entrenador y yo lo estamos analizando carrera por carrera", señaló.

Erriyon Knighton, quien posee el mejor tiempo de la temporada con 19.49., concluyó en segunda posición este sábado con 20.80.

El actual campeón mundial de los 100 metros, Christian Coleman, pasó también a las semifinales con un tiempo de 20.13.

Coleman, sin embargo, mantiene la incógnita de si tratará de lograr el doblete 100-200 metros en el Mundial.

Por su parte Fred Kerley, quien logró el boleto mundialista el viernes en los 100m, deslumbrando con una carrera de 9.76 en semifinales, reservó también puesto en la semifinal de 200 metros con un tiempo de 20.29.

bb/gbv/cl