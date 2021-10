Noruego Ruud vence al británico Norrie en final del ATP de San Diego

El noruego Casper Ruud, segundo favorito, venció este domingo al británico Cameron Norrie en sets corridos 6-0 y 6-2 para coronarse en el torneo de tenis de la ATP de San Diego, California.

En apenas una hora, Ruud sacó provecho a su primer servicio, el cual efectivizó en un 74%, por solo un 48% su oponente.

El noruego apartó del camino en ronda anteriores al escocés Andy Murray, ex número uno del mundo, y al italiano Lorenzo Sonego, y en la etapa previa al peligroso búlgaro Grigor Dimitrov, quien no obstante no está cerca de su mejor nivel.

Ruud, número 10 del mundo, fue criticado por algunos jugadores profesionales por aprovechar su ausencia de los Juegos Olímpicos de Tokío y lograr tres títulos consecutivos en el ATP Tour en arcilla hace un par de meses, sin enfrentar a un oponente de entre los 70 mejores en la final.

Nunca había avanzado más allá de los cuartos de final en la superficie dura a este nivel antes de llegar a San Diego a principios de esta semana.

La victoria en San Diego lo convierte en el primer jugador en levantar cinco títulos a nivel del circuito este año, además de ponerse al frente en el tope personal contra Norrie por 1-0.

Por su parte, Norrie venía de una importante victoria en semifinales sobre el ruso Andrey Rublev, para apenas su segunda victoria del zurdo británico frente a un Top 5 en su carrera. Anteriormente había vencido al número cuatro del mundo Dominic Thiem, en octavos en Lyon a principios de este año.

También venía de ganar el título, su primero de su carrera, hace un par de meses en Los Cabos.

El británico, nacido en Sudáfrica, ha ofrecido actuaciones y resultados consistentes en todas las superficies durante el transcurso de la temporada 2021, y su arduo trabajo en estos diez meses fue recompensado con la mejor clasificación de su carrera en el puesto 28 del ranking y la oportunidad de clasificarse para las ATP Tour Finals.

- Resultado del domingo en el torneo de tenis de la ATP de San Diego:

Final:

Casper Ruud (NOR/N.2) derrotó a Cameron Norrie (GBR) 6-0, 6-2

