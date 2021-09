"Nos han castigado con tres penaltis", estima Lopetegui

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró contento con la actitud de su equipo este martes en el empate 1-1 con el Salzburgo en la Liga de Campeones, pero consideró que "nos han castigado con tres penaltis".

"Hemos salido enchufados, hemos hecho unos buenos primeros minutos, pero nos han castigado con tres penaltis que podíamos haber evitado", dijo Lopetegui en rueda de prensa tras el encuentro.

"Luego, la expulsión, que no es normal en Champions este tipo de situaciones... No digo que el reglamento no lo asista el 100%, pero no es algo habitual", añadió, en referencia a la exclusión del delantero sevillista Youssef En-Nesyri por doble amonestación.

El técnico se mostró, no obstante, contento con el comportamiento de su equipo, alabando el "enorme esfuerzo que han hecho los jugadores".

"Hemos dominado bien el partido ante un equipo como el Salzburgo, con más ritmo que nosotros y buenos jugadores", aseguró Lopetegui.

gr/dr