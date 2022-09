"Nos lo vamos a tomar como una final" contra Portugal, dice Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, no dudó en afirmar este lunes que van a tomarse "como una final" el partido de Liga de Naciones contra Portugal en el que se juegan el pase a la 'Final 4' del torneo.

"Esto es una final, necesitamos ganar y nos lo vamos a tomar como lo que es, una final", aseguró Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al encuentro del martes en el estadio Municipal de Braga.

"Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Catar, nos la tenemos que jugar a un partido, noventa minutos y sólo nos vale ganar, no especulamos nunca y no vamos a especular mañana tampoco", avanzó 'Lucho'.

El seleccionador español rechazó que la derrota ante Suiza 2-1 el sábado haya podido crear dudas en torno a la Roja.

"Aquí no hay partidos amistosos, aquí se juegan partidos contra rivales de tu mismo nivel. Ha cambiado el fútbol de selecciones en cuanto a exigencia y está todo muy igualado", alegó Luis Enrique.

"Nosotros estamos en una situación de cambio generacional. Estamos en una situación de crecer, la actitud ha sido positiva. A partir de ahí tenemos que mejorar y ya veremos que conquistamos", afirmó 'Lucho'.

"Vamos a competir, tenemos precedentes de jugar contra Portugal, creo que hicimos tres buenos partidos, no fuimos capaces de ganarles, ellos tampoco a nosotros", recordó Luis Enrique.

"No necesitan tantas ocasiones para hacer gol, vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno, el del control del balón", aseguró el técnico español.

"Respecto a nosotros, son jugadores más hechos, titulares en sus equipos" en las grandes ligas, añadió Luis Enrique.

Aunque España, al igual que Portugal por la mañana, hizo su último entrenamiento en un campo anexo al estadio para preservar el césped de cara al partido, Luis Enrique afirmó que "no está tan mal".

"Cuando un césped no está en las mejores condiciones, como Portugal no entrenó, decidimos que nosotros tampoco, pero por lo que he visto no está tan mal", dijo Luis Enrique.

"No sé si cuando lo pisen los jugadores, se puede levantar, pero en principio, me parece que esta bastante bien", concluyó.

gr/mcd