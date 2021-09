Nueva York exigirá vacunación a dirigentes del mundo que acudan a la Asamblea de la ONU

Los jefes de Estado o Gobierno y todos los asistentes a la Asamblea General de la ONU la próxima semana deberán presentar un certificado de vacunación, confirmó el miércoles el gobierno de Nueva York, lo que suscitó la reacción airada de Rusia.

Todos los miembros de las delegaciones que acudan este año presencialmente a Nueva York, tras el parón por la pandemia, deberán estar vacunados para ingresar en la sala de debates, indicó la alcaldía al presidente de la Asamblea en una carta fechada el 9 de septiembre.

"Todas las personas que entren en los locales de la ONU con el fin de entrar en la Asamblea General necesitarán mostrar un certificado de vacunación", señala la carta firmada por el responsable del área de Salud de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades locales consideran que la sala de debates de la ONU está clasificada como un "centro de convenciones", lo que significa que todos los asistentes deben estar vacunados.

No obstante, la misiva no precisa qué vacunas deben haber recibido las personas autorizadas a entrar a Naciones Unidas ya que no todas han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, agradece en una carta al presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, por apoyar dicha medida.

Asimismo, los miembros de las delegaciones tendrán que mostrar su certificado de vacunación "antes de comer, beber o hacer ejercicio en el interior del campus de la ONU, y para poder participar en todas las maravillosas actividades de entretenimiento, gastronomía y fitness de la ciudad de Nueva York".

Las autoridades estadounidenses exigen un certificado de covid para ingresar al país, aunque no el de vacunación.

Desde el lunes es obligatorio un certificado de vacunación en Nueva York para realizar muchas actividades en interiores, incluidos restaurantes o lugares de ocio, aunque en muchos lugares ya se exigía desde agosto.

Las autoridades locales también recordaron a los diplomáticos que el estado de Nueva York exige que todos usen mascarilla en el transporte público, "independientemente del estado de vacunación".

Rusia reaccionó airada ante el anuncio a través de su embajador, Vassily Nebenzia, quien solicitó una reunión urgente de la Asamblea General el jueves para discutir la medida.

Nebenzia escribió el miércoles al presidente de la Asamblea, Abdulla Shahid, diciendo que se había sentido "muy sorprendido y decepcionado" por una carta que el titular del órgano escribió a los miembros en la que apoyaba el requisito de la vacunación.

"Nos oponemos firmemente a que solo las personas con un comprobante de vacunación puedan ser admitidas en la sala" de la Asamblea, lo que supone "una clara violación de la Carta" de Naciones Unidas, reza la misiva de Nebenzia a la que tuvo acceso la AFP.

Según la lista provisional, 74 jefes de Estado, 33 presidentes de gobierno y 2 viceprimer ministros, así como 22 cancilleres han confirmado su asistencia a la edición de este año.

Entre los asistentes confirmados presencialmente se encuentran el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, el costarricense Carlos Alvarado, el primer ministro británico Boris Johnson, o el mandatario turco su colega paquistaní Recep Tayyip Erdogan.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro había confirmado su presencia pero no está vacunado. Varias veces ha reiterado que será "el último brasileño" en vacunarse.

La 76ª sesión de la Asamblea General comienza el martes y finaliza el lunes siguiente.

Previo a la apertura de la Asamblea General, el lunes 20, se realizará una cumbre sobre el clima a puertas cerradas organizada por el secretario general Antonio Guterres y el primer ministro británico Boris Johnson con motivo de la próxima COOP26 que se realizará en Escocia.

Según un diplomático de la ONU, una reunión a puertas cerradas permitirá un intercambio "franco" entre los participantes en vez de "declaraciones" de intenciones "preparadas con anterioridad".

La lista precisa de participantes todavía se desconoce, aunque debería incluir a dirigentes de Estados del G20 y los de países insulares amenazados por el cambio climático.

pdh-af/ltl