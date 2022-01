Nueva York honra a policía asesinado, símbolo de alza de la violencia

Nueva York rindió homenaje este viernes a uno de los dos jóvenes policías asesinados hace una semana en un tiroteo en Harlem, símbolo del aumento de la violencia en la megalópolis que su nuevo alcalde, Eric Adams, quiere frenar con una política más represiva.

Miles de personas, la mayoría de ellas policías uniformados venidos de todo el país, se agolpaban frente a la Catedral de San Patricio y a lo largo de cerca de dos kilómetros en la 5ª Avenida de Manhattan, bajo el aguanieve persistente, preludio de la fuerte tormenta anunciada para este fin de semana, constató la AFP.

Ante funcionarios, familiares y policías que asisten en el templo a la misa en inglés y español por Jason Rivera, de 22 años, el alcalde Eric Adams elogió la memoria de un "héroe".

"Su hermano fue un héroe", dijo este excapitán de la policía de Nueva York en un ambiente embargado por la emoción.

Es un día "muy triste, triste por él, por su familia", dijo a la AFP un policía negro que no quiso dar su nombre y que aseguró que "lamentablemente no será el último".

"Me duele, era mi amigo, nos graduamos al mismo tiempo, no quiero hablar de eso", susurró también en español una policía de origen mexicano que no quiso revelar su nombre, como todos los policías entrevistados.

En un colectivo que se ha vacunado en su mayoría por imposición de las autoridades, prácticamente nadie llevaba mascarilla.

Rivera fue asesinado el 21 de enero por un hombre de 47 años al acudir a una vivienda en Harlem por un conflicto familiar.

El tirador murió a causa de sus heridas el lunes, y otro policía, Wilbert Mora, de 27 años, sucumbió también a las suyas el martes.

La muerte violenta de estos dos jóvenes policías ejerce presión sobre el nuevo alcalde Eric Adams, un excapitán de policía afroamericano de Nueva York y no hace más que añadir descontento entre la policía que se siente "ninguneada" por los políticos.

"Es el momento más difícil en mis más de 20 años de carrera", dijo a la AFP un sargento que pidió que no se cite su nombre. "Los ánimos están por el piso y mucha gente está pensando en jubilarse o incluso en irse de la policía", dijo, frustrado por las "nuevas leyes restrictivas y las reglas internas".

Cinco policías -incluidos los dos que intervinieron en Harlem- fueron baleados en la megalópolis de casi nueve millones de habitantes desde el 1 de enero, recordó la semana pasada Adams, del ala derecha del Partido Demócrata, que asumió su cargo prometiendo luchar contra la inseguridad.

El segundo alcalde afroamericano en la historia de Nueva York se comprometió a actuar de manera más contundente contra la proliferación de armas.

El lunes anunció el restablecimiento de las patrullas policiales de paisano, "unidades anticrimen" rebautizadas como "unidades antiarmas", que fueron recortadas en 2020 tras la muerte del afroamericano George Floyd, asesinado por un policía en Minneapolis.

Bajo la gestión de Michael Bloomberg (2002-2013), esos policías fueron denunciados por sus polémicos operativos contra jóvenes negros e hispanos sospechosos de portar armas.

Además de la violencia contra la policía, la mayor ciudad estadounidense se ha enfrentado a una serie de hechos violentos en los últimos días.

El 14 de enero, también en Harlem, una puertorriqueña de 19 años fue asesinada a tiros por un ladrón en el restaurante de comida rápida donde trabajaba.

Al día siguiente, una mujer asiático-estadounidense de 40 años fue empujada a las vías del metro por un vagabundo esquizofrénico cuando un tren entraba a alta velocidad en la estación de Times Square.

El martes al mediodía un hombre de 35 años resultó herido por balas dentro de la sala de emergencias de un hospital del Bronx.

La violencia armada en Nueva York aumentó 4,3% en 2021 respecto a 2020, año en que ya había crecido en relación al anterior.

El presidente Joe Biden viajará Nueva York el 3 de febrero para hablar de su estrategia de "lucha contra la violencia", lo que se interpreta como un apoyo a Adams.

