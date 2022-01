Nuevo gobernador opositor, electo en la tierra de Chávez, se reúne con Maduro

El nuevo gobernador del estado venezolano de Barinas, el opositor Sergio Garrido, se reunió este jueves con el presidente Nicolás Maduro, cuatro días después de la repetición de la elección en la cuna de Hugo Chávez.

La televisión estatal VTV transmitió imágenes del encuentro celebrado en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, que transcurrió a puerta cerrada.

"Le he dado la mano y le he dado todo mi apoyo institucional, político", dijo Maduro después en otro acto oficial. "No se nos dio la victoria por ahora en Barinas, vendrán otras circunstancias".

"Conversamos bastante, le insistí a él en varios temas, la necesidad de construir una oposición dialogante, democrática, electoral, moral, política (...), intercambiamos sus preocupaciones (sobre) los problemas que tiene Barinas, su visión".

Garrido, electo el domingo tras la repetición de los comicios del 21 de noviembre por orden judicial y sin la participación del principal candidato opositor, adelantó el lunes a la AFP que estaba dispuesto a conversar con el chavismo para buscar soluciones a los problemas en su estado.

"Estamos dispuestos a llegar a conversaciones con quien tengamos que conversar, siempre y cuando sea para que podamos ayudar a este pueblo barinés que tanto lo necesita, resolver los mil y un problemas que tenemos", dijo Garrido después de ser proclamado en el cargo, que desde 1998 ostentaron familiares del fallecido presidente.

La elección del domingo ratificó la inminente victoria del 21 de noviembre de la oposición en Barinas, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, alegando que el candidato opositor, Freddy Superlano, estaba inhabilitando por investigaciones judiciales, impidiéndole volver a participar.

Tampoco pudo postularse su esposa, que iba a ser su sustituta, o un tercer aspirante, dejando a Garrido, electo para el parlamento regional en noviembre pasado, como cuarta opción.

Garrido venció por 14 puntos al excanciller y padre del primer nieto de Chávez, Jorge Arreaza, quien asumió la candidatura después de que el hermano del fallecido presidente, Argenis, renunciara a la reelección tras el resultado de noviembre.

