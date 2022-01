OMC autoriza a China a imponer aranceles a productos de EEUU por valor de USD 645 millones

La Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizó este miércoles a China a imponer aranceles a productos de Estados Unidos por valor de 645 millones de dólares, en represalia por medidas antidumping estadounidenses, en una disputa que se remonta a 2012.

"A la luz de los argumentos y las pruebas presentadas por las partes en este procedimiento, hemos determinado que el nivel adecuado (...) no exceda los 645,121 millones de dólares al año", dijo el arbitraje de la OMC en un informe.

De inmediato, el gobierno estadounidense calificó de "profundamente decepcionante" la autorización dada por la OMC a China para imponer los aranceles.

Estados Unidos no puede apelar esta decisión, pero la luz verde de la OMC no prejuzga la decisión de China de imponer o no esas sanciones, total o parcialmente, bajo la forma de sobretasas sobre una serie de productos estadounidenses.

China había reclamado en un primer momento la posibilidad de hasta 2.400 millones de dólares al año, luego redujo su expectativas a 788,75 millones. Estados Unidos había argumentado que el nivel adecuado no debería superar los 106 millones de dólares al año.

La decisión de la OMC se enmarca en un viejo litigio entre las dos potencias económicas sobre las medidas antidumping aplicadas por Estados Unidos a múltiples productos chinos: acero, mástiles eólicos, papel y tubos.

En 2012, la OMC estableció un grupo de expertos a petición de China.

Estados Unidos había justificado esas medidas argumentando la necesidad de compensar las subvenciones chinas a determinados sectores industriales.

apo/rjm/clr/mis/mb