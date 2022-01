OMC autoriza a China a imponer aranceles a productos de EEUU por valor de USD 645 millones

La Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizó este miércoles a China a imponer aranceles a productos de Estados Unidos por valor de 645 millones de dólares, en represalia por medidas antidumping estadounidenses, en una disputa que se remonta a 2012.

El arbitraje de la OMC decidió que China podía imponer tasas sobre una serie de productos estadounidenses importados "a un nivel que no excediera los 645,121 millones de dólares anuales". Esta resolución no prejuzga la decisión de Pekín de ejecutar o no estas sanciones.

