Opositor cubano Guillermo Fariñas liberado tras detención preventiva

El líder opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sajarov del Parlamento Europeo, fue liberado tras permanecer detenido unas horas para evitar que participara en alguna eventual protesta como las del 11 de julio, dijo este viernes el propio disidente.

"Me dijeron que tenían información de que un grupo de ciudadanos descontentos se dirigía a mi casa y que me habían ido a buscar porque ellos no iban a permitir ningún tipo de provocación tipo 11 de julio", dijo a AFP vía telefónica desde la central ciudad de Santa Clara, donde reside.

El pasado 11 de julio con gritos de "Tenemos hambre" y "Libertad", miles de personas realizaron unas inéditas protestas en unas 50 ciudades cubanas, con un saldo de un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.

Fariñas, un sicólogo y periodista independiente de 59 años que protagonizó 23 huelgas de hambre en los años 2000, fue detenido el miércoles en la mañana en su casa y liberado el mismo día, a las 08H30 de la noche, según dijo.

Explicó que quizás todo fue motivado por que el miércoles, Día de la Caridad del Cobre, Patrona Nacional, él se había citado con otros miembros del Foro Antitotalitario Unido (Fantu), que preside, para asistir a la misa de las 11 en la Iglesia del Buen Viaje, de Santa Clara.

Al ser detenido, fue revisado por una doctora en la estación policial que notificó su buen estado de salud, y después repitieron el examen en el hospital militar de esa ciudad, según contó a AFP.

"Ellos me trataron muy profesionalmente", aseguró.

Fariñas se unió también a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), la más activa organización opositora que encabeza José Daniel Ferrer, actualmente en prisión.

En Cuba toda oposición es ilegal y el gobierno acusa a los disidentes de estar financiados por Estados Unidos.

