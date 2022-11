Opositor ruso Navalni denuncia endurecimiento de condiciones de detención

El opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni denunció un endurecimiento de sus condiciones de detención afirmando que está aislado en una pequeña celda y privado de visitas, según un mensaje publicado en las redes sociales por su entorno.

"¡Felicítenme", dijo Navalni al denunciar que fue colocado en aislamiento en una celda "estrecha" para detenidos acusados de mala conducta.

Según Navalni ahora solamente puede acceder a dos libros y no tiene derecho a recibir visitas de larga duración.

"A cuatro días de la visita, me anunciaron que iba a ser transferido (...) hacia un tipo de celda donde no hay visitas de larga duración", relató Navalni, que afirma que no ve a sus padres, a su mujer y sus hijos desde hace meses.

Las visitas de larga duración permiten a los detenidos de las colonias penitenciarias rusas pasar hasta tres días con sus familiares en su lugar de detención.

Navalni fue detenido en Rusia en enero de 2021 tras regresar a su país luego de recibir tratamiento en el extranjero por envenenamiento, un ataque que él atribuye al Kremlin.

En marzo pasado fue condenado a nueve años de prisión en un severo régimen de detención acusado de los cargos de "fraude", que Navalni rechaza.

Desde prisión, el opositor sigue emitiendo mensajes de condena contra el presidente ruso, Vladimir Putin, criticando la intervención en Ucrania en publicaciones que son difundidas por su entorno.

A mediados de este año, Navalni denunció haber sido trasladado a una celda de castigo en la colonia penitenciada donde está preso, a unos 200 kilómetros de Moscú.

