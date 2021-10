OPS asiste a Cuba en aprobación de sus vacunas anticovid

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el miércoles que está asistiendo a Cuba en el trámite para obtener luz verde de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sus vacunas anticovid, lo cual impulsaría su comercialización.

"Estamos apoyando a Cuba para que participe en el proceso de precalificación de la OMS", señaló en rueda de prensa Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, oficina de las Américas de la OMS.

"Ya tuvimos una reunión con el equipo de la OMS y los productores de la vacuna. Y vamos a tener otras reuniones, porque nuestro interés es que todas las vacunas (contra covid-19) puedan participar en el proceso de la OMS para recibir la autorización de uso de emergencia", dijo.

Barbosa explicó que solo los inmunizantes con aval de la OMS pueden ser adquiridos por el fondo rotatorio de la OPS, que ofrece vacunas consideradas eficaces y seguras a precios asequibles a todos los países miembros.

"Invitamos a todos los productores de vacunas del mundo a participar en el proceso porque así habrá más vacunas disponibles", exhortó.

Cuba anunció en septiembre el inicio de intercambios con expertos de la OMS para el reconocimiento de vacunas anticovid producidas por la farmacéutica estatal BioCubaFarma.

Las vacunas Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus y Abdala de BioCubaFarma aparecen como interesadas en ser evaluadas por la OMS al 29 de septiembre, última actualización de la OPS del trámite de precalificación de inmunizantes ante la OMS.

Según este documento, las cuatro vacunas se basan en una proteína del virus SARS-CoV-2, conjugada químicamente con meningococo B, toxoide tetánico o aluminio.

Hasta ahora, la OMS ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Otras vacunas continúan bajo estudio de la OMS, entre ellas la rusa Sputnik V, la francesa Sanofi y la estadounidense Novavax.

Agencias reguladoras nacionales de Venezuela, Vietnam, Irán y Nicaragua ya aprobaron el uso de vacunas anticovid cubanas.

Consultado al respecto, Barbosa subrayó que son decisiones soberanas de los países, y declinó comentar sobre la eficacia de vacunas que no completaron el proceso de precalificación de la OMS.

"No es que puedan ser malas o buenas, simplemente no podemos hablar sobre lo que nuestros colegas de Ginebra no han revisado de manera cuidadosa", dijo.

