Organizaciones piden la liberación de periodista congoleño detenido en Kinshasa

Organizaciones congoleñas y estadounidenses pidieron la "liberación sin condiciones" de un periodista congoleño encarcelado desde hace ocho días en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, según los comunicados de prensa consultados el jueves por la AFP.

El periodista congoleño, Joseph Kazadi, y su colega estadounidense Stavros Nicolas Niarchos fueron detenidos el 13 de julio en Lubumbasi (sureste), y transferidos a Kinshasa por los servicios de seguridad (ANR), que les acusan de contactar sin autorización con grupos armados en la región.

El periodista estadounidense fue liberado tras la presión del consulado de Estados Unidos en Kinshasa, y abandonó RD Congo el martes.

La Unión Nacional de la Prensa del Congo/Katanga pidió al jefe del ANR "la liberación incondicional del periodista congoleño Joseph Kazadi, como ya se hizo con el estadounidense Nicolas Niarchos, ya que los derechos humanos son los mismos para todos los pueblos del mundo", escribió esta organización en un comunicado.

"Las autoridades de la RD Congo deben liberar inmediatamente al periodista congoleño Joseph Kazadi", declaró Angela Quintal, coordinadora del programa África del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), con sede en Nueva York.

"La detención de este periodista congoleño es completamente arbitraria y torna al ensañamiento tras la liberación de su compañero estadounidense", afirmó Arnaud Froger, responsable del departamento África de Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Nicolas Niarchos, de 33 años, trabaja para los medios estadounidenses The Nation y The New York Times.

El congoleño Joseph Kazadi, 43 años, trabaja en el diario de su país Le Leader y acompañaba a Niarchos en la región minera del sureste.

