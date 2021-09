Osaka avanza sin jugar y Muguruza vence a Petkovic en Abierto de EEUU

La japonesa Naomi Osaka clasificó sin jugar el miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por la retirada previa de su rival, mientras la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza batió a la alemana Andrea Petkovic en una jornada marcada por la lluvia en Nueva York.

Una enfermedad de la joven serbia Olga Danilovic permitió a Osaka, defensora del título, eludir su compromiso de segunda ronda del Abierto, donde la lluvia provocó retrasos e interrupciones de partidos.

A solo una hora del inicio del choque entre Osaka y Danilovic, los organizadores del Abierto informaron que la joven tenista serbia se retiró "por un motivo médico", sin dar más detalles.

"Estoy muy triste por tener que retirarme de mi partido esta mañana", dijo después Danilovic en su cuenta de Instagram, descartando que su abandono esté relacionado con la pandemia de coronavirus.

"Me he sentido mal estos últimos días por una enfermedad viral no relacionada con la covid", afirmó.

Osaka enfrentará en tercera ronda a la canadiense Leylah Fernandez o la estonia Kaia Kanepi.

La estrella japonesa persigue su tercera corona del Abierto, y quinto título de Grand Slam, de los últimos cuatro años.

En la mañana del miércoles, la lluvia provocada por remanentes del huracán Ida, que azotó la costa del Golfo de Estados Unidos el fin de semana, retrasó el inicio del juego en las pistas exteriores del Abierto.

En la cancha Louis Armstrong, cubierta por su techo retráctil, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se impuso a la alemana Andrea Petkovic por 6-4 y 6-2 en una hora y 29 minutos.

Muguruza, que persigue el tercer título de Grand Slam de su carrera, dominó con claridad el juego ante Petkovic y dejó una mejor impresión que la de su debut del lunes ante la croata Donna Vekic.

"Fue difícil porque somos grandes amigas", dijo después Muguruza, que había perdido sus tres partidos anteriores frente a Petkovic. "Me tomé mi tiempo y jugué bien. Eso marcó la diferencia".

La actual número 10 del ranking de la WTA enfrentará ahora a la ganadora del cruce de segunda ronda entre la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número uno mundial, y la italiana Jasmine Paolini.

Otra española, Rebeka Masarova, tuvo peor suerte y fue eliminada por la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 7-5 en una hora y 15 minutos.

En su turno, la rumana Simona Halep, ganadora también de dos Grand Slams, despachó a la eslovaca Kristina Kucova por 6-3 y 6-1 en la pista Arthur Ashe, a dónde se trasladó el partido por la suspensión del juego de Osaka.

"Tuve un poco de suerte de jugar aquí con el techo", reconoció Halep, que trata de recuperar el ritmo tras sus continuas lesiones y llegó por primera vez a la tercera ronda del US Open desde 2016.

En su turno, la joven colombiana Camila Osorio sufrió una contundente derrota por 6-0 y 6-1 ante la tunecina Ons Jabeur.

Osorio, de 19 años, se vio totalmente superada por Jabeur, vigésima sembrada, y se despidió del Grand Slam de Nueva York tras apenas 53 minutos de juego.

"No fue mi día, no se dieron las cosas", reconoció con abatimiento la tenista de Cúcuta.

Jabeur jugará la tercera ronda en Nueva York frente a la belga Elise Mertens, decimoquinta sembrada, que venció a la griega Valentini Grammatikopoulou por doble 6-2.

La lluvia provocó también retrasos en los partidos de los españoles Pedro Martínez, ante el ruso Andrey Rublev (quinto sembrado), y Carlos Alcaraz frente al francés Arthur Rinderknech, además del choque del chileno Cristian Garín ante el suizo Henri Laaksonen.

El segundo cabeza de serie del torneo masculino, el ruso Daniil Medvedev, enfrentaba en la pista Arthur Ashe al alemán Dominik Koepfer, que ocupa el puesto 57 del ranking de la ATP.

Medvedev, subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2019 y del Abierto de Australia de 2021, derrotó a Koepfer en su único enfrentamiento en el US Open de 2019 camino a una final que perdió ante Rafael Nadal.

El partido que cerrará la jornada en la cancha principal del torneo lo protagonizarán el tercer sembrado, el griego Stefanos Tsitsipas, y el francés Adrian Mannarino.

El griego se ha convertido en un foco de quejas de algunos colegas por los descansos prolongados para ir al baño que toma a menudo. En la primera ronda la situación despertó la ira del escocés Andy Murray, tres veces campeón de torneos de Grand Slam.

El argentino Diego Schwartzman, undécimo cabeza de serie, jugará ante el sudafricano Kevin Anderson y la pareja de dobles colombiana formada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal enfrentará a los polacos Hubert Hurkacz y Szymon Walkow.

