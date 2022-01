Osaka se siente bien y lista para defender su título en Australia

La tenista japonesa, Naomi Osaka, que admitió hace meses sufrir problemas psicológicos, declaró este sábado que se sentía bien y estaba dispuesta a defender su título en el Open de Australia que empieza el lunes.

"Me recupero bastante rápido. Me siento tan bien como puedo estar en este momento", dijo a los periodistas en Melbourne. "Pero los deportistas siempre tenemos algún problema, es imposible disputar un Gran Slam sin sentir alguna cosa", agregó.

Osaka ha regresado al lugar donde logró sus victorias en 2019 y 2021 tras una larga pausa durante la que declaró que estaba atravesando una depresión.

La cuatro veces ganadora de un Gran Slam, de 24 años, parece estar en plena forma y ganó la semana pasada tres partidos en el torneo de Melbourne, antes de retirarse por molestias en el abdomen cuando tenía que disputar la semifinal.

Osaka disputará su primer partido contra la colombiana Camila Osorio (53ª mundial).

"Participar en el Open de Australia significa mucho para mí. Por supuesto, no es el primer Gran Slam que gané, pero tengo la sensación de que comenzar el año aquí me dará el impulso para el resto del año", declaró.

El sorteo prevé la posibilidad de que en octavos pueda enfrentarse a la número 1 mundial, la australiana Ashleigh Barty. Pero Osaka afirmó que no quiere pensar en eso todavía.

"No soy el tipo de persona que mira los sorteos. Solo miro a la persona a la que tengo que enfrentarme" en este momento. "Ayer alguien me habló de Barty y le dije: 'no me hablen'. Solo quiero pasar la primer vuelta", afirmó.

