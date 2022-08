Palmeiras y Flamengo se miran de reojo en inicio de las semifinales de la Libertadores

Salvo que el Athletico Paranaense opine lo contrario en semifinales, Palmeiras parece destinado a jugar su tercera final consecutiva de Copa Libertadores. En la otra llave, el Flamengo ansía cobrarle cuentas al 'Verdão', pero Vélez Sarsfield tiene la última palabra.

El camino de rosas del bicampeón Palmeiras en la edición 2022 del principal torneo de clubes de la Conmebol de pronto se transformó en espinas en los cuartos de final. El Atlético Mineiro lo puso contra las cuerdas y lo llevó a una dramática definición por penales, donde el golero Weverton emergió como héroe.

Palmeiras tuvo que nadar a contracorriente contra el Galo: del Mineirao logró rescatar un empate 2-2 sobre la hora y en Sao Paulo puso a su afición a comerse las uñas tras resistir un 0-0 con nueve hombres por las expulsiones de Danilo y Gustavo Scarpa.

Pero el carácter del campeón fue determinante en la serie desde el punto blanco, firmando un 6-5 que tuvo a Weverton en su noche soñada al atajarle a Rubens el sexto cobro.

Ahora en el camino del Palmeiras, en la última parada hacia la final del 29 de octubre en Guayaquil, aparece el Athletico Paranaense, verdugo de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y dirigido por quien fuera el artífice del primer título del 'Verdão' en la Libertadores (1999): Luiz Felipe Scolari.

El 0-0 en Curitiba planteó para el Paranaense un escenario imposible en La Plata, teniendo en cuenta que el Pincharrata no había perdido en su fortín en esta edición en la fase de grupos ni en los octavos de final.

Pero apareció un cabezazo de Vitor Roque en tiempo de descuento que pateó la estadística para poner al 'Furacão' cara a cara con Palmeiras.

"El ganador no será Felipão o Abel Ferreira", dijo Scolari sobre el duelo del martes (00H30 GMT del miércoles) en Curitiba con el DT del Palmeiras, uno de sus dirigidos cuando el brasileño se hizo cargo de la selección de Portugal (2003-2008).

"Son dos juegos que nos da la posibilidad de llegar a una final. ¿Contra quién? No se sabe, no piensen que Vélez es tan fácil, no. Vayan a jugar allá (Buenos Aires) y verán", remarcó el entrenador.

La herida que Flamengo tiene en el orgullo aún sangra.

Palmeiras le infligió un corte profundo en la final de la Libertadores-2021, a la que había llegado robando el favoritismo al 'Verdão', pero el destino le sonrió a los paulistas en Montevideo.

Flamengo juró vengarse por la afrenta y a partir de esa derrota diseñó un plan similar al que el portugués Jorge Jesús llevó a cabo para ganar con el 'Mengão' la Libertadores y el Brasileirao en 2019 y la Recopa Sudamericana en 2020.

Pero el multimillonario proyecto tuvo un grave tropiezo con la destitución del portugués Paulo Sousa en junio, apenas seis meses después de asumir el comando del rubronegro tras la dimisión de Renato Gaúcho por la debacle en el estadio Centenario.

Dorival Júnior tomó entonces las riendas del club, modificó la estructura de juego, revitalizó algunas posiciones y dio el "sí" para el arribo de sonoros refuerzos, como los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar y el extremo brasileño Everton 'Cebolinha'.

Corinthians fue una presa fácil para el Fla en los cuartos, con sendas victorias en Sao Paulo (2-0) y Rio de Janeiro (1-0), y ahora aparece amenazante en las semifinales Vélez Sarsfield, ganador del duelo argentino de cuartos ante Talleres (3-2 y 1-0).

Si bien se encontraron en la fase de grupos de la Libertadores-2021 -victoria carioca en Buenos Aires y empate en Rio-, Vélez y Flamengo comparten una vergüenza común: fueron protagonistas de uno de los hechos más lamentables en la historia de los torneos de la Conmebol, una batalla campal en 1995 en Uberlandia, Brasil, en la extinta Supercopa Sudamericana.

Cada vez que se enfrentan es inevitable evocar la famosa trompada del argentino Flavio Zandoná al brasileño Edmundo, y la posterior gresca que involucró a todos los jugadores y cuerpos técnicos.

Ese recuerdo se paseará el miércoles (00H30 GMT del jueves) en el estadio José Amalfitani en Buenos Aires cuando el Fortín reciba al Flamengo, un duelo que las apuestas tienen favorito al rubronegro 100 a 1.

