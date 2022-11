Pape Gueye promete un Senegal "ambicioso, muy ambicioso" en el Mundial

A pesar de la baja de Sadio Mané, Senegal, rival de Ecuador en el grupo A, tendrá en el Mundial un objetivo "ambicioso, muy ambicioso", aseguró a la AFP Pape Gueye, centrocampista del Marsella y de los 'Leones de la Teranga', "marcado para siempre" por su victoria el año pasado en la Copa África de Naciones (CAN).

PREGUNTA: Senegal ganó la última CAN y con una plantilla muy completa. ¿Siente alguna expectativa particular?

RESPUESTA: "Por supuesto que hay expectativas. La gente sabe que tenemos un grupo de calidad y que ganamos la primera CAN de Senegal. Tenemos un objetivo en mente. No lo voy a decir pero es ambicioso, muy ambicioso. Tenemos jugadores 'top', que están en grandes equipos. ¿Así que por qué no soñar como Francia, España? No nos ponemos por debajo de ellos. El mundo ve de lo que somos capaces y llegamos para mostrar que Senegal también puede soñar tan alto como el resto de naciones".

P: Sin embargo, la lesión de Mané es un golpe duro...

R: "Eso cambia todo, Sadio Mané... Desde que toca el balón los rivales dicen 'cuidado' y eso libera a los demás. El capitán es Kalidou Koulibaly, pero cuando Mané habla en el vestuario, tú escuchas. Mané es irremplazable pero contamos con muy buenos atacantes, jugadores de banda con un poco de su estilo, rapidez, choque..."

P: Y luego hay otros líderes como Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye...

R: "Tengo mucho respeto por ellos. Me han recibido muy bien. Son mis hermanos mayores, escucho sus consejos. Sabía que eran buenos, pero la humildad que tienen... Si tienes 18-19 años y vienes de la Ligue 2, te respetan como respetan a Mané. Ellos sostienen el equipo. Abdou Diallo también aporta su experiencia. Y luego hay jóvenes como Bamba Dieng, Pape Matar Sarr. Incluso para los próximos años tenemos buenas perspectivas".

P: Para usted, todo ha ido muy rápido con Senegal desde su primera convocatoria hace un año...

R: "Los veteranos como Gana Gueye me dicen a menudo 'tú tienes suerte, no has conocido lo duro. Llegas directo, sin siquiera cinco internacionalidades y ganas la CAN' (risas). Es verdad que llegué luego del trabajo de todos, he aprovechado. He tenido esta suerte de ganar este primer título para el país, me ha marcado para siempre".

P: ¿Cómo vivió el regreso a Senegal después de este título?

R: "Fue increíble. Teníamos que ir del aeropuerto de Dakar al palacio presidencial. Normalmente son 20 minutos, ¡pero tardamos seis horas! La gente gritaba, lloraba, fue realmente excepcional. Durante el torneo sabíamos que algo se movía pero estábamos concentrados. Pero en Dakar lo entendimos. En los días de partido, durante toda la CAN, la gente iba a casa de mi padre, incluso gente que él no conocía. La puerta estaba abierta, ellos se sentaban, veían el partido, había ambiente. Después la final, le hice una videollamada cuando estaba todavía sobre el césped, ¡y vi que todo el pueblo estaba en nuestra casa! Eso me emocionó de verdad. Cuando eres actor, no te das cuenta, es el mundo exterior quien te hace percatarte".

P: Usted nació en Francia. ¿Cuál es su relación con Senegal?

R: "Es el país de mis padres. Nací en la región parisina pero mi padre siempre quiso que fuéramos en vacaciones, saludar a la familia, pasar una o dos semanas. En 2017 estuve allí dos meses para mi preparación, en modo incógnito, nadie me conocía. La gente del pueblo sabía solo que era hijo de mi padre. Seguí trabajando y regresé como ganador de la CAN. Es el orgullo de mis padres, de todo el pueblo senegalés. Pero ahora apunto más alto, queremos seguir haciéndoles sentir orgullosos durante este Mundial".

stt/gh/dam